全國技能競賽會旗抵台中 中彰投選手占全國4分之1

第50屆全國技能競賽會旗今天傳抵台中，勞動部次長林三貴代表授旗時指出，今年共有800多名選手參賽，中彰投選手就占全國1/4，說是台灣技能發展的領頭羊也不為過。

第50屆全國技能競賽將於9月17日在台北市南港展覽館舉行，會前展開全台會旗傳遞活動，下午會旗傳遞到中彰投地區，由第45屆國際技能競賽綜合機械銅牌國手鄭子暘將會旗迎入會場，交給林三貴遞交給台中市副市長黃國榮等中彰投3縣市政府代表。

林三貴指出，適逢技能競賽舉辦50週年，為擴大辦理，參照國際比賽的規模，讓選手先體驗國際賽的氣氛，將來有機會成為國手，對比賽經驗是很有幫助的，同時讓民眾了解政府對技能發展的重視，也讓國際知道台灣技能發展的成就及推廣技能競賽的努力，台灣有能力、也準備好了，盼能爭取國際認同，舉辦國際競賽。

林三貴也肯定中彰投區發展技能的績效，他說，今年全國競賽參賽選手800多人，來自台中市就有146人，在各縣市中排名第1，而彰化縣有46人、南投縣17人，中彰投區的選手就占全國1/4，說是台灣技能發展的領頭羊也不為過。

勞動部指出，為號召全國各路技能好手參賽，讓技能向下扎根，特別舉辦5場會旗接力傳遞活動，首站日前從桃園開跑，今天台中站為第2站，包括中彰投縣市政府代表、技職院校校長、歷屆國際賽國手及這屆全國賽選手參加，中央與地方攜手倡導技能精神。