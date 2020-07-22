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影／南投國姓咖啡節開跑 喝咖啡免費還能打水戰
南投縣國姓鄉是國內最大咖啡產地，品質更是冠全台，為行銷當地精品咖啡，公所每年辦理咖啡節，今年則鎖定疫後國旅及入夏瘋玩水商機，25日在泰雅渡假村舉辦「南投國姓咖啡節X潑水FUN暑假」，活動當天開放免費入園，還有抽獎。
國姓公所指出，全鄉栽種咖啡面積近200公頃，是國內唯一有認證機制的咖啡產地，必須在地種植且經373項無農藥殘毒檢測、杯測分數在70分以上才能獲產地認證的精品咖啡，因此在產量和品質上冠全台，去年更進軍總統府成國宴咖啡。
而為行銷國姓精品咖啡，當地公所連6年辦理「南投國姓咖啡節」活動，今年更看準疫後國旅及入夏瘋玩水商機，跨域與在地遊樂區業者擴大合辦咖啡節活動，除延續歷年慣例，鼓勵民眾自行帶杯免費品嘗咖啡，更開放免費入園戲水消暑。
國姓鄉長丘埔生說，今年的南投國姓咖啡節25日在泰雅渡假村登場，當天有逾20家精品咖啡到市集擺攤，自行攜杯就能免費試喝，現場還有森林野餐、大型充氣滑梯、百變泡泡奇幻Show、街頭藝人和舞蹈等表演，很適合親子、家庭出遊。
泰雅渡假村則表示，配合南投國姓咖啡節活動，當天下午2時前開放免門票入園，可暢玩園區各項設施，更擴大辦理「潑水節」活動，19歲以下且使用安心旅遊補助入住者憑證可獲贈水槍1支，贈完為止，更歡迎民眾自帶水槍來打水戰。
此外，南投國姓咖啡節當天還有消費滿額抽獎活動，國姓公所表示，現場消費滿500元就能參加抽獎，最大獎是OSIM按摩椅，還有SHARP空氣清淨機、國姓精品咖啡豆兌換券、國姓限定野餐墊、手搖磨豆機等1500項好禮要讓遊客帶回家。
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