影／納骨塔老舊掉瓦片民眾憂危樓盼新建 市府：納評估

台中市立大肚山公墓納骨塔興建38年，有瓦片掉落，下方設置網子避免民眾被砸到，骨灰罈放置塔位容量近滿載，且經過921地震後，附近大肚區居民因擔心成危樓，今天在台中市議員吳瓊華邀集相關單位到場會勘，盼能爭取新建納骨塔，解決大肚、龍井區民眾先人塔位需求。

台中市生命禮儀管理處秘書陳明毅說，大肚山公墓納骨塔在今年辦理建築物防火避難設施與設備安全檢查時，二名建築師會勘時，參考去年請領建築圖及結構計算書，佐以目測建築主體結構無受損，針對議員、地方鄉親的意見會積極納入評估。

大肚區市民陳慶宗說，先人的骨灰都安置於此，但納骨塔老舊，還經歷921大地震，屋頂有裂縫，瓦片掉落，還在一樓設網子，他請市府改建或重建，給先人一個舒適的環境。

吳瓊華說，大肚山公墓納骨塔老舊，加上塔位快滿了，大肚、龍井居民為了先人的事要跑很遠，由於大肚公墓區腹地夠大，建議規劃新建納骨塔，解決當地居民先人塔位需求。