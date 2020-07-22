動畫實境體驗大埔客文化 台中客家故事館開張

座落於東勢第五橫街的台中客家故事館原為日治時期東勢公學校宿舍，今天揭牌後作為大埔客家教育平台，以動畫、光雕、擴增實境等數位科技，帶領民眾體驗客家深層文化。

台中市政府客家事務委員會指出，台中客家故事館由台中市教育局、台中市文化資產處及東勢國小提出「台中市歷史建築原東勢公學校宿舍修復工程案」，民國107年12月完成，市府向中央客委會爭取補助改善內部設施，成立「台中客家故事館」。

客委會表示，由中央補助新台幣624萬元，市府自籌經費176萬元，總經費800萬元，今年4月完工，作為大埔客語教學與發揚的傳承基地。今天舉行揭牌儀式，台中市副市長陳子敬、市府客委會主委江俊龍出席。

江俊龍說明，故事館以「客家天地人傳說故事」為展示主軸，將軍工匠（首）、朴仔籬社、東勢巧聖仙師廟公館等對東勢發展史的影響，及台中客家族群源流等納入展示、呈現人文風貌。

陳子敬表示，台中山城是全市最多客家人的聚落，也是客家大埔語系人口最多的地方，配合東勢客家文化園區7月5日重新開園，市府提升各項軟、硬體建設，將客家文化發揚光大也發展地方觀光。

台中市客委會說明，台中客家故事館座落於東勢第五橫街，是東勢地區教育與發展的重要歷史足跡，也是當地鄉親充滿生活情感與記憶的處所，藉由動畫、光雕、擴增實境等數位科技與民眾互動交流，透過客家傳統信仰、先民開墾歷程故事，推動客家文化永續發展。