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中捷藍線公聽會民意七大議題 市府納民意明年初提中央

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府舉辦3場捷運藍線公聽會，聽取民意。圖/中市交通局提供
台中市政府舉辦3場捷運藍線公聽會，聽取民意。圖/中市交通局提供

台中捷運藍線目前辦理綜合規劃作業，沿台灣大道到台中火車站，與捷運綠線在市府旁交會，形成十字路網。台中市政府交通局連辦三場公聽會傾聽民意，預計明年初將綜合規劃報告書提報中央審議。

交通局長葉昭甫指出，綜合公聽會各界關注捷運藍線的重點，七大議題包括興建期程、建設經費、施工期間的交通疏導，另針對沙鹿火車站轉乘方式、正英路口設站、西屯段路線調整地下型式、興建地下街等議題進行討論。

交通局表示，將把民眾及民代的提議納入整體規劃參考，配合都市計畫及環境影響評估作業，部分捷運場站位置會再調整，同時核實估算捷運設經費及財務計畫。

台中捷運藍線規劃行經台灣大道，沿線經過台中市重要的政經中心，西起台中港，往東延伸連結沙鹿火車站、靜宜大學、弘光科大、東海大學、醫院、百貨商圈、市政府、台中火車站，東到台糖生態園區，全長約25.2公里，共設19座車站。

葉昭甫說，捷運藍缐會以民眾需求為前提，務實檢討工程技術、後續推動可行性以及計畫自償率等，利於向中央爭取核定。

交通局補充，有關公聽會簡報、會議紀錄及民眾意見處理將公告在交通局官網，無法到場的民眾可到官網查看公聽會簡報資料，若有意見可分別透過書面、傳真、email的方式，向交通局表示意見。

書面格式可到交通局官網下載(https://is.gd/9IHMyu)寄到台中市西區民權路101號，並在信封上註明「台中市政府交通局收」或傳真到04-2229-5712、電子郵件寄到專用信箱：taichung.tcrt@gmail.com，即日起到7月27日前止，歡迎市民踴躍參與。

台中市政府舉辦3場捷運藍線公聽會，聽取民意。圖/中市交通局提供
台中市政府舉辦3場捷運藍線公聽會，聽取民意。圖/中市交通局提供

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