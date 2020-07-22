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大坑藥用植物特展 一次飽覽100多種中草藥

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中慈濟醫院第一院區中庭花園7月26日起舉辦「藥草乾坤-大坑藥用植物特展」，展出大坑可見的100多種中草藥。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院第一院區中庭花園7月26日起舉辦「藥草乾坤-大坑藥用植物特展」，展出大坑可見的100多種中草藥。圖／台中慈濟醫院提供

台中大坑風景區擁有自然生態，有台中人的後花園美稱，也是台中十大旅遊景點之一，大坑蘊藏豐富的食用及藥用植物卻鮮少人知，大台中中醫師公會慶祝國醫節，7月26日起將在台中慈濟醫院第一院區中庭花園，舉辦「藥草乾坤-大坑藥用植物特展」，展出大坑可見的100多種中草藥。

台中市藥用植物研究會前理事長林進文表示，台中大坑涵蓋中高海拔的中草藥，種類豐富，包括台灣特有種植物「馬醉木」、保育植物「天料木」，還有《神農本草經》列為上品藥的「桑寄生」，藥草資源豐富，期待透過展覽，吸引更多人瞭解在地的中草藥，參與中藥草產業和深度觀光發展。

台中慈濟醫院中西醫整合中心藥師曾樹城指出，中部各公會、學會理事長從事民間中草藥種植、研究，結合大坑在地食療，藉本次展覽讓鄉親認識平常吃的台灣民間中草藥原本模樣和獨特效果。

「大坑藥用植物特展」將於7月26日至8月16日，這次展出除透過實體植物盆栽與海報，讓觀展大眾瞭解藥草食用植物生態，展覽期間，周一至周五上午有台中市藥用植物研究會導覽人員現場解說；8月2日更將在台中慈濟醫院國際會議廳舉行「台灣民間藥用植物學術研討會」。

慈濟 台中市 中醫

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