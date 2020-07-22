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三倍券怎麼用？ 中市推「1888一路發發發」遊程
振興三倍券開跑，適逢暑假，台中觀旅局強打台中國旅行銷優惠方案，與觀光業界一同振興國旅觀光，同時搭配台中購物節，百家旅宿超讚優惠、萬家合作店家及總獎值超過2000萬元等精彩獎項，市府甚至加碼推出「振興超十惠」13項優惠方案，包含觀旅局與台中旅宿業、伴手禮及觀光工廠業者聯合推出限量下殺「1888一路發發發」超值套裝遊程，來台中振興消費，三倍券十倍奉還，好玩又實惠。
觀旅局長林筱淇說，後疫情時代，振興觀光刻不容緩，觀旅局特別邀集台中市旅館商業同業公會、觀光旅館商業同業公會、產業故事館發展協會及好禮協會等業者共同推出限時優惠，振興專案價1888元起，即可享有雙人房1晚、早餐2客、在地伴手禮一份、觀光工廠DIY體驗券2張。
觀旅局指出，台中8家觀光旅館均於7至8月推出住宿折扣，選擇平日出遊享更多優惠，是聰明又實惠的小秘訣；暑假期間到台中，消費累計滿500元，就可上網登錄參加抽獎，台中購物節合作旅宿優惠店家超過130家，還有消費金額3倍計的超值優惠，台中購物節獎項全國之最，天天抽電動機車、周周抽10萬元現金、雙周抽汽車，更有壓軸大獎百萬現金和精品豪宅，獎項價值超過2000萬元，呼籲民眾來台中安心旅遊，抽獎拿「豪禮」。
另外還有「購物專車8大旅遊路線」，陸續由全台各地出發，載民眾到彩虹眷村、柳川水岸、第二市場、紙箱王、一中夜市、逢甲商圈、麗寶樂園，民眾可搭乘「購物專車」大玩台中，詳情可上台中觀光旅遊網( https://travel.taichung.gov.tw/ )查詢。
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