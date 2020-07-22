三倍券搭農遊券威力加乘 南投縣農會業績暴增4倍

南投縣農會農特產品展售中心疫情期間業績最慘只剩新台幣數千元，之後回升到5萬元，三倍券、農遊券上路後，許多遊客拿來消費，業績日前增到10萬元，近兩天又翻倍到20萬元。

爆量！農遊券、振興三倍券上路，南投縣農會農特產品展售中心近日業績大增，今天上午又有台南市2輛遊覽車載客來參訪選購，展售區萬頭攢動，人人手上拎著在地農特產排隊結帳，許多人使用農遊券或三倍券付錢，一旁還有員工貼心協助長輩操作農遊券介面。

縣農會一名翁姓員工說，「人潮真的有點爆量」，不少人一起用農遊券和三倍券，就算昨天是平日，還是有很多常客來選購，幾乎能調的人力都調來幫忙；一名住草屯鎮的黃姓女子說，拿到三倍券第一天就用完，今天再來用農遊券買梅子、豬肉鬆，「真的很好用」。

來自台南的張姓女子說，今天參加團體旅遊，用一張面額500元的三倍券和現鈔，買5瓶梅精共1200元，還有縣農會的抵用券可用，非常超值；住草屯鎮的白姓女子說，由於農遊券須跨鄉鎮才能用，因此特地來南投市選購，價值250元的額度今天一定用完。

南投縣農會總幹事曾明瑞說，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，展售中心業績最慘一天只剩數千元，疫情趨緩後升到一天約5萬元，政府推出三倍券、農遊券，業績日前增到10萬元，近兩天又翻倍到約20萬元，現場員工加倍以服務人潮，展區以售價200元以下商品「最好賣」，例如果乾，尤其是米。

曾明瑞表示，農遊券對農民、農業場域一定有幫助，消費者持農遊券來選購，除員工優惠價結帳，若購物達200元，再送100元抵用券，「我們全力支持政府」，期盼農遊券、三倍券補足疫情期間流失的觀光人潮，進而效益從農業擴及南投旅宿、餐飲等行業。