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梨山森活節招手高山避暑吃水蜜桃 住宿已滿到8月底
台中梨山森活節活動7月31日登場，遊客趁暑假上山避暑，品高山茶、嚐水蜜桃，還可欣賞原民風情泰雅歌舞。去年水蜜桃因天災只剩二到三成，今年恢復到五成多。梨山夏季人氣旺，旅館民宿滿到8月底。
台中市府與和平區公所今辦活動，推介即將登場的水蜜桃系列活動。副市長令狐榮達指出，和平區梨山茶年產量約280公噸，茶區位於海拔1800至2500公尺高地，得天獨厚成為孕育茶樹的最佳環境，成茶外觀色澤翠綠，沖泡後的茶湯水色蜜綠帶黃，香氣清揚、略帶花果香，滋味清醇鮮爽。
梨山夏季特產水蜜桃，令狐榮達説，目前栽培面積約有462公頃，主要栽培有上海水蜜桃、新白鳳、大玉白鳳、中津白桃、瀨戶內等優良品種，甜度13度以上，肉質緻密，果汁多，成熟後氣味芬芳，產期從6月下旬至8月中旬，目前正是品嚐時節，歡迎民眾來梨山避暑，品嚐水蜜桃。
和平區公所結合台灣楓康超市全台48家門市，同步上架梨山水蜜桃銷售，歡迎民眾前往選購。
「水蜜桃的故鄉在梨山-2020梨山森活節」系列活動7月31日登場，首日在梨山賓館前廣場舉辦「原風音樂會」現場有水蜜桃風味餐品嚐、水蜜桃展售嘉年華促銷活動。
8月1日則推出「梨山水足跡健走」參加者走完全程，每人憑完賽證明，由公益團體大和志工關懷協會捐100元給全國最高圖書館「山那邊夢想書房」作為「閱讀從角落出發」活動執行經費。
8月7日、8日活動則連結梨山、環山、佳陽、松茂4個原民部落，推出二天一夜的部落生態旅遊，讓更多遊客深度體驗泰雅文化傳承的深厚底蘊，歡迎民眾前來體驗部落生活。
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