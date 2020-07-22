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青年創業家分享經驗 二林圖書館將直播還送雞精

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
二林鎮公所將在7月26日於二林圖書館演講廳舉辦「2020飛躍前行 二林青年論壇」活動，邀請青年創業家、產銷履歷達人洪毅豪與創立「五金小姐」網路品牌的洪筱筑演講，暢談如何在競爭的市場創造新商機。圖／二林鎮公所提供
二林鎮公所將在7月26日於二林圖書館演講廳舉辦「2020飛躍前行 二林青年論壇」活動，邀請青年創業家、產銷履歷達人洪毅豪與創立「五金小姐」網路品牌的洪筱筑演講，暢談如何在競爭的市場創造新商機。圖／二林鎮公所提供

彰化縣二林鎮公所將在7月26日於二林圖書館演講廳舉辦「2020飛躍前行 二林青年論壇」活動，邀請青年創業家、產銷履歷達人洪毅豪與創立「五金小姐」網路品牌的洪筱筑演講，暢談如何在競爭的市場創造新商機，當天二林圖書館還開放臉書直播，分享與留言，將可參加抽獎。

二林青年論壇26日上午9時30分到12時，由蓁愛養生食品公司董事長洪毅豪與錫謙公司總經理特助洪筱筑交流經營心得，為了提升民眾參與度洪筱筑還贈送入場前100名民眾文具小禮品。

二林圖書館當天將開直播，民眾在直播時公開分享並留言「二林青年接班傳承」，就可參加抽獎，獎品包括有洪毅豪贊助的牛肉精禮盒、虱目魚精禮盒、粉光雞精禮盒等。

青年 直播 圖書館

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