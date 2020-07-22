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偽出國正夯！ 粉紅橋雙心湖浪漫不輸國外 快來台中追心

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
高美溼地名列台中百大婚紗拍攝景點，適合來趟浪漫小旅行。記者趙容萱／攝影
高美溼地名列台中百大婚紗拍攝景點，適合來趟浪漫小旅行。記者趙容萱／攝影

迎接防疫新生活，偽出國正夯！台中市多個情人打卡聖地，浪漫不輸國外，大坑情人橋白天拍粉紅色斜張橋，入夜後倒映在玻璃橋面形成一顆大愛心；東區帝國糖廠湖濱公園星泉湖擁有雙心水草；名列台中百大婚紗拍攝景點的大肚區磺溪書院、高美溼地吸引情侶打卡放閃。

尋找浪漫也能上山下海，龍井麗水漁港「小希臘」麗水驛站護欄由一顆顆紅心串起欄，打動情侶的心； 台中最高的教堂歷史建築梨山耶蘇堂將在今年9月辦雲端上的婚禮，已有情侶提早在高山美景呼應下見證愛情。

北屯區大坑情人橋因粉紅色斜張橋，座落於大坑祥順東路一段與景賢路交叉路口，橋面是玻璃材質，素有「粉紅情人橋」美稱，白天在藍天應襯下，是滿滿的粉紅色橋身，浪漫度破表，入夜後，結合LED燈反射在玻璃橋面的倒影形成大愛心，成為情侶放閃、IG打卡熱門景點。

東區帝國糖廠湖濱公園星泉湖，經台中市府團隊引活水入湖、生態綠美化搶救成功，如今湖面倒映天色與周邊景色，尤其二個心型水草呈現「雙心」，更成為熱門打卡景點。

大肚區長白峨嵋說，璜溪書院創建於清光緒14年、1888年，書院內供奉文昌帝君，又稱文昌廟，是當時文人雅士聚會及詩文交流的場所，璜溪書院建築上很有特色，有極佳細部裝飾及磚作，以及屋頂燕尾造型等，隨著歲月洗鍊顯得古色古香，尤其搭配藍天白雲，拍出具特色的美照，吸引很多新人來此地拍婚紗。

台中市市政顧問蘇秀姃推薦，龍井區麗水漁港白牆藍頂麗水驛站的護欄更是用一顆顆紅心串起，打動情侶的心，不但適合拍照打卡，可以看夕陽、賞鳥，也很適合來此地騎單車一路騎到磺溪書院西側的大肚溪堤防，規畫豐富的半日遊。

婚禮逐步復辦，參山國家風景區管理處率先今年9月11日至13日，要在全國最高海拔2000多公尺梨山耶穌堂首度舉辦聯合婚禮，號稱是雲端上的婚禮。梨山耶穌堂位於梨山往福壽山路上，不少情侶已提早與梨山耶穌堂合影留念。

台中市大肚區磺溪書院名列台中百大婚紗拍攝景點，是新人、情侶拍照打卡熱點。圖／大肚區公所提供
台中市大肚區磺溪書院名列台中百大婚紗拍攝景點，是新人、情侶拍照打卡熱點。圖／大肚區公所提供
台中市大肚區磺溪書院名列台中百大婚紗拍攝景點，是新人、情侶拍照打卡熱點。圖／大肚區公所提供
台中市大肚區磺溪書院名列台中百大婚紗拍攝景點，是新人、情侶拍照打卡熱點。圖／大肚區公所提供
台中最高的教堂歷史建築梨山耶蘇堂將在今年9月辦雲端上的婚禮。圖／ 參山國家風景區管理處提供
台中最高的教堂歷史建築梨山耶蘇堂將在今年9月辦雲端上的婚禮。圖／ 參山國家風景區管理處提供
台中市大坑情人橋因粉紅色斜張橋、玻璃材質橋面聞名，吸引遊客打卡浪漫遊。圖／台中市政府提供
台中市大坑情人橋因粉紅色斜張橋、玻璃材質橋面聞名，吸引遊客打卡浪漫遊。圖／台中市政府提供
台中最高的教堂歷史建築梨山耶蘇堂將在今年9月辦雲端上的婚禮。圖／ 參山國家風景區管理處提供
台中最高的教堂歷史建築梨山耶蘇堂將在今年9月辦雲端上的婚禮。圖／ 參山國家風景區管理處提供
台中市東區帝國糖廠湖濱公園星泉湖，擁有雙心水草，成為打卡秘境。圖／台中市政府提供
台中市東區帝國糖廠湖濱公園星泉湖，擁有雙心水草，成為打卡秘境。圖／台中市政府提供
台中市大坑情人橋因粉紅色斜張橋、玻璃材質橋面聞名，入夜後，斜張橋加上倒影成為一顆愛心，吸引不少遊客前來打卡。圖／台中市政府提供
台中市大坑情人橋因粉紅色斜張橋、玻璃材質橋面聞名，入夜後，斜張橋加上倒影成為一顆愛心，吸引不少遊客前來打卡。圖／台中市政府提供
台中市龍井區麗水漁港白牆藍頂希臘風情的麗水驛站，以及一顆顆紅心串起的護欄，成了情侶打卡浪漫遊好去處。圖／台中市政府提供
台中市龍井區麗水漁港白牆藍頂希臘風情的麗水驛站，以及一顆顆紅心串起的護欄，成了情侶打卡浪漫遊好去處。圖／台中市政府提供

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