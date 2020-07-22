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奧萬大吊橋將補強施工 自8月20日起封橋5個月

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣仁愛鄉奧萬大吊橋預計自8月20日起封橋施工，明年元月底前完竣。圖／南投林管處提供
南投縣仁愛鄉奧萬大吊橋預計自8月20日起封橋施工，明年元月底前完竣。圖／南投林管處提供

南投縣仁愛鄉奧萬大吊橋是當地著名景點，也是山友挑戰能安縱走的重要通道，但在去年11月發生幼童墜橋事件，被林務局列入優先檢測設施，近期將進行補強及安全監測儀器裝設工程，預計8月20日起封橋施工，明年1月下旬完竣。

林務局南投林區管理處指出，奧萬大吊橋就位在奧萬大國家森林遊樂區內，全長達180米，橫跨萬大北溪，距溪床約90米高，不僅是園區著名的景點設施，也是能高安東軍越嶺縱走的最後一段，是山友登山活動進出奧萬大的重要通道。

奧萬大吊橋去年11月3日發生1歲幼童墜橋身亡事故，橋梁安全受到質疑，該園區為此進行全面性安檢，確認安全無虞才開放；但為加強吊橋安全性，林務局仍將全台18座國家森林遊樂區共9座吊橋，列入優先檢測設施。

而為強化奧萬大吊橋的安全防護功能及監測作業，南投林管處委託專業技師針對吊橋安全完成檢測報告，並依據專業技師的檢測結果建議，將對該座吊橋的安全防護設施進行「補強及安全監測儀器裝設工程」，日前已完成發包作業，並開工。

南投林管處表示，為配合奧萬大吊橋補強及安全監測儀器裝設施工作業，將從8月20日起全面封橋，工期粗估至少需要5個月，預計在明年1月25日完工，後續依規定完成法定驗收程序，再行公告開放通行時間。

然在吊橋封閉期間，山友雖可經由松林區下切至溪床的臨時便道，穿越萬大北溪至大安路，但仍呼籲應注意活動行程規畫及路線安排因應；若逢雨季汛期，山友應考量溪水湍急與山區驟雨引發瞬間水位變化，切勿強行渡溪，以確保自身安全。

南投縣仁愛鄉奧萬大吊橋預計自8月20日起封橋施工，明年元月底前完竣。圖／南投林管處提供
南投縣仁愛鄉奧萬大吊橋預計自8月20日起封橋施工，明年元月底前完竣。圖／南投林管處提供
南投縣仁愛鄉奧萬大吊橋預計自8月20日起封橋施工，明年元月底前完竣。圖／南投林管處提供
南投縣仁愛鄉奧萬大吊橋預計自8月20日起封橋施工，明年元月底前完竣。圖／南投林管處提供

吊橋 奧萬大 山友

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