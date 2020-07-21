南投縣首座綠色照顧站 草屯農會推綠色療育
南投以農立縣，但隨農村高齡化，農會提供服務更多元，也更貼心，草屯鎮農會甚至成立縣內唯一的「綠色照顧站」，每周規劃綠色療育課程，解決農會周邊鄰里無社區照顧據點的窘境，支應地方長照。
草屯農會指出，長照2.0據點雖布建鎮內多個社區，唯獨市區周邊沒有站點，農會評估現有空間及人力尚能支應，因此向農委會申請「綠色照顧示範計畫」，經遴選全國逾300個農漁會，只有31個通過申請，草屯農會是南投縣唯一的1個。
「不是就上課吃飯，還要評測。」草屯農會總幹事蕭忠郁說，透過綠色照顧站關懷農村高齡者，為他們量血壓、體重、體溫等提供健康諮詢服務，透過共餐、課程活動建立聯絡網，協助他們找到新的生活重心，彼此互相關懷、互相照顧。
而課程安排上更是不馬虎，規劃「綠藝術、綠飲食、綠栽培」等綠色療育課程，帶領長輩進行盆栽擺設、稻草編織、麻繩花器製作等手作活動，動手動腦紓解壓力，更要活躍老化，因此開課一段時間後得評測，瞭解站內學習和身心靈狀況。
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