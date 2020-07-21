台中大安農會推飛天豬福袋 買再送農遊券

振興三倍券7月15日推出後，農委會也發放限量500萬張「農遊券」。台中大安農會最近有很多消費拿三倍券或農遊券購買農特產品，大安農會即日起推出限量優惠「飛天豬精品福袋」，商品直接以市價75折回饋給消費者，持振興三倍券滿千送百，還可以登記申請農遊券及參加台中購物節三倍金額累計抽獎活動。

大安農會表示，7月15日至12月31日推出限量超值「飛天豬精品福袋」，大福袋每組優惠價3000元，市價4096元，內有飛天豬香腸、貢丸、鹹豬肉、生鮮豬肉、滷味系列產品、大安葱餡餅等，加贈二張農遊券，共價值500元。小福袋有產銷履歷肉鬆、海苔芝麻肉鬆、青葱脆餅、青葱及芋頭麵條、芋薯燒酎禮盒等商品組合，每組優惠價1500元，市價2118元，加贈一張農遊券，價值250元，大小福袋限量各50組。