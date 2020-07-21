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收購價提高 有人1天可摘近2千片荔枝椿象卵片

中央社 / 台中21日電
荔枝椿象大爆發卵片收購嘉義縣再延長，圖為荔枝椿象在荔枝葉片產卵情形。圖／聯合報資料照片
荔枝椿象大爆發卵片收購嘉義縣再延長，圖為荔枝椿象在荔枝葉片產卵情形。圖／聯合報資料照片

荔枝椿象危害荔枝及龍眼樹，台中市農業局長蔡精強今天表示，由於中市提高卵片收購價，從每片2元增加到5元，疫情期間更成為農民增加收入的外快，有人1天可摘近2000片。

台中市政府今天在市政會議中通過先行墊付「109年度全國荔枝椿象區域整合防治」計畫經費67萬多元，蔡精強在會中指出，台中市政府提高荔枝椿象卵片收購價後，與去年收購數量11萬多片相比，今年收購數量增加到28萬6000多片，危害減少，也使得今年荔枝的產量增加。

蔡精強指出，荔枝椿象屬外來入侵害蟲，危害龍眼、荔枝及台灣欒樹等重要經濟作物，近年來已擴及全台，不只危害荔枝等果樹，成蟲噴出的臭液對眼睛及皮膚具腐蝕性，不時傳出民眾受傷個案。

今年收購數量大增，蔡精強認為，由於荔枝椿象卵片收購價格提高，加上今年發生武漢肺炎疫情影響收入，農民為增加外快，努力摘除卵片，有人1天可摘除1000到2000片，更有人已累積摘除4萬片，光收購價就領了20萬元，還有2人累積摘除逾萬片，增加不少外快。

至於收購的卵片，蔡精強指出，將提供給相關單位培育荔枝椿象的天敵「平腹小蜂」，由於平腹小蜂會將卵寄生在荔枝椿象的卵內，希望可以利用平腹小蜂的生物防治法來減少荔枝椿象的危害。

荔枝椿象 台中市 疫情

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