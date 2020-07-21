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南投老舊危橋改建 龍興大橋改善交通兼具防汛功能

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
跨越南投市樟平溪的龍興大橋今天通車，營北國中表演祥龍獻瑞慶賀。圖／南投縣政府提供
跨越南投市樟平溪的龍興大橋今天通車，營北國中表演祥龍獻瑞慶賀。圖／南投縣政府提供

南投市龍興橋連接軍功、內興里，被列為老舊危險橋梁，無法負擔交通流量，前年底動工改建，今天新橋啟用通車，南投縣長林明溱牽著106歲人瑞廖王蔭阿嬤一起走過新的龍興大橋，改善當地交通更能提高防汛疏洪功能。

廖王蔭阿嬤由82歲兒子廖本懿陪同，在縣長林明溱挽手扶持下，體驗走過新橋，雖然豔陽高照，阿嬤還是步履穩健的走完龍興大橋，和縣長共同見證新橋通車的圓滿。

南投市德興國小戰鼓隊擂起鼓聲、營北國中祥龍獻瑞活靈活現，一起慶賀龍興大橋通車，縣議員曾振炎、于秀英、張嘉哲、陳翰立、立委許淑華祕書黃書杭、南投市代會主席張惠卿、代表陳志斌、江秀春、許清德，及市長宋懷琳、內興里長劉坤印、內新里長曾丁萬、東山里長曾文聰參與新橋通車儀式。

林明溱說，感謝居民忍受龍興橋改建期間的不便，也肯定施工團隊全力施為趕工，讓完工期程整整提早3個月，難怪地方民眾特別開心。

舊龍興橋只有5.2公尺寬，橋齡超過50年，狹窄無法負荷人車交通流量，加上年久失修被列為危險橋梁，由於是位處投13線，往來南投內興里大埤、東山、軍功里及北中寮的重要橋梁，縣府爭取到公路總局補助經費，籌資2600萬元，終於在前年12月發包。

新橋橋面拓寬為8.5公尺，橋長也從50公尺延長為65公尺，除了改善交通外，大幅增加橋下樟平溪通水斷面，提高防汛疏洪的功能，同時一併將供應中寮鄉及南投市自來水主幹管附掛新橋，對改善當地居民生活幫助很大。

南投市龍興大橋今天通車，南投縣長林明溱牽著106歲人瑞廖王蔭阿嬤，一起走過新橋。圖／南投縣政府提供
南投市龍興大橋今天通車，南投縣長林明溱牽著106歲人瑞廖王蔭阿嬤，一起走過新橋。圖／南投縣政府提供

阿嬤 林明溱

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