南投市龍興大橋改建通車 交通更安全也助疏洪

南投市龍興大橋狹窄，且使用逾50年，年久失修甚至列為危橋，南投縣政府民國107年著手改建，今天正式通車，新橋面拓寬並延長，通水斷面增加，提高疏洪功能，解除舊橋危險。

連接南投市軍功里、內興里的龍興大橋改建，今天正式通車，在營北國中舞龍隊前導下，南投縣長林明溱攜手人瑞、引領居民走過，場面喜氣熱鬧，林明溱說，感謝居民忍受改建期間不便，也肯定施工團隊全力施作，提早3個月完工，難怪鄉親特別開心。

林明溱表示，舊龍興大橋寬度只有5.2公尺，無法負荷日漸增加的車流量，橋齡也超過50年，年久失修甚至被列為危險橋梁，由於位處鄉道「投13線」，是往來內興大埤、東山、軍功、北中寮等地區重要橋梁。

林明溱說，工程款新台幣2600萬元，縣府爭取交通部公路總局補助經費，工程民國107年12月發包，除橋面拓寬為8.5公尺，橋長也從50公尺延長為65公尺，大幅增加橋下溪流通水斷面，提高防汛疏洪功能，同時附掛供應中寮鄉、南投市的自來水幹管。