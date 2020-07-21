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中市67路公車漏班嚴重將釋出 暫交其他客運支援

中央社 / 台中21日電

台中市67路公車漏班嚴重，引發市民抱怨，交通局今天表示，這條公車路線將自24日起交由台中客運、統聯客運、中鹿客運及總達客運共同支援代駛，後續再評選接駛業者。

交通局指出，因民眾反映67路公車漏班狀況嚴重，經長期輔導仍未改善，業者東南客運同時也向市府說明因駕駛員流失等因素，無法繼續提供67路乘車服務，因此召開緊急會議協調代駛調度，代駛業者仍維持既有路線營運，不影響市民搭乘權益。

台中市交通局長葉昭甫表示，67路公車在代駛期間從原路線每天共28班次（其中7班次繞駛力行國小）調整為24班次（其中4班次繞駛力行國小），更新時刻表可至「台中市即時公車動態資訊」網站查詢、或到「台中市政府交通局」官網下載台中公車APP。也將提醒代駛業者在公車沿線各站牌張貼公告。

葉昭甫指出，代駛機制是權宜措施，交通局將儘速辦理67路公車釋出公告及後續評選接駛客運業者事宜，並要求接駛業者儘快接手上路營運，讓相關公車路線營運能迅速回歸正軌。

公車 台中市 關公

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