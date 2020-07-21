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溪湖糖廠小火車被撞 糖廠承諾假日看守兩大無人平交道

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
台糖、彰化縣政府、溪湖鎮公所、立委謝衣鳳溪湖服務處、大竹里長何炳樺，會勘溪湖糖廠小火車車頭被撞翻處的環境。記者簡慧珍／攝影
台糖、彰化縣政府、溪湖鎮公所、立委謝衣鳳溪湖服務處、大竹里長何炳樺，會勘溪湖糖廠小火車車頭被撞翻處的環境。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖糖廠小火車在端午連假（6月26日）遭小貨車撞翻車頭和數節車廂，地方強烈要求改善交通安全，今天糖廠、縣政府工務處、立法委員謝衣鳳溪湖服務處、溪湖鎮公所和大竹里辦公室均派員會勘，初步達三項共識，地方要求加快施做警告標誌，不能等鑑定報告14個後出來才改善現況。

溪湖糖廠小火車10多年前曾發生大貨車撞擊的事故，今年端午連假被小貨車衝撞，幸好兩次都未釀成重大傷害。地方人士認為，平日建議溪湖糖廠做好安全設施，糖廠置若罔聞，才會發生小貨車直撞過來的意外事故，若能設置警告和提醒的標誌，重要路口有人看守，可預防發生交通事故。

今天糖廠巷、縣府、立委辦公室、溪湖鎮公所、大竹里辦公室人員到車禍現場，會勘鐵道與當地地形。大竹里長何炳樺說，小火車沿著東螺溪行駛，共有15個平交道，較大的平交道在位草埔路、環河路，不到半小時，大貨車、小貨車和自小客車絡繹不絕，若駕駛人關上車窗在車內聽音樂，很難聽見小火車鈴聲示警，糖廠應樹立警告標誌、加派人手看顧無人平交道。

糖廠人員表示，交通部運輸安全委員會已介入調查車禍發生原因，最好等事故調查結果出來，再根據中央的改善建議設置交通號誌，通常調查和報告需要14個月的作業時間，在這段時間內，糖廠願意假日派人看守草埔路、環河路的兩大平交道。

這次小火車被撞後翻落的地點位在彰化農田水利會灌排溝，縣政府工務處表示，灌排溝的護岸狹窄，水利會應加寬護岸、建造護欄，才有空間樹立警告標誌。水利會人員承諾帶回建議，請主管參考。立委謝衣鳳溪湖服務處主任邱景豐說，將請立委督促交通部運輸安全委員會快速調查，早日公布報告讓糖廠、縣府知道哪裡必須設置警示號誌，保障用路人安全。

連假 車禍

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