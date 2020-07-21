東勢實驗學校公告廢止 地方反彈教育局強調安全考量

台中市政府日前廢止委託海聲人智學校教育基金會，利用舊東勢高工校舍要辦公辦民營實驗學校，今天有許多地方團體和人士在舊東勢高工校舍抗議，並組成「還我公辦民營實驗學校促進會」，揚言抗爭到底；台中市教育局強調，廢止公告是基於安全考量。

山城週刊社長吳鎮坤今天號召山城地區社團及海聲華德福學校師生，在東勢高工舊校舍召開記者會，並當場組成「還我公辦營實驗學校促進會」。

台中市政府2016年7月4日市政會議，宣告東勢高工舊址將規劃為實驗教育複合式園區，2018年核准委託財團法人海聲人智學校教育基金會，辦理台中市實驗教育複合式園區公辦民營學校，該校招生計畫從去年延到今年，8月本計畫招生，中市府本月10日函文廢止委託公辦民營實驗教育案。

海聲華德福校長張宜玲表示，教育局廢止公告，中斷該基金會4、5年來的努力，她批「有這樣粗糙的政治嗎？」張宜玲說，教育局提地震帶的說法是煙霧彈，依教育部資料，從2015年至今，實驗教育的人口增加了3倍，顯示少子化還是有太多家長對教育失望，他們在找不同的教育選擇，為了孩子有更美好的未來。以少子化就停止實驗教育，是劣幣驅逐良幣。

山城週刊社長吳鎮坤表示，地震帶及少子化都是藉口，明顯是政治考量，他說東勢本來可以擁有台灣第二所公辦民營實驗學校，現在希望面臨破滅，今天組「還我公辦營實驗學校促進會」，準備長期抗戰，希望台中市長盧秀燕不要一錯再錯，他們一定堅持抗爭到底、爭取到底。

台中市教育局今天回應指出，東勢實驗教育園區位於東勢高工舊校址上，遷校原因是據當時主管機關教育部中部辦公室公文所記載於1994年10月間，舊東勢高工曾因地層滑動造成學校環山道路下陷10公尺。且於1999年921大地震後，造成舊東勢高工校舍損毀、無法使用，其中包含3棟教室、7棟實習工廠、2棟辦公室、學生宿舍等。考量學校位於地震帶上，地層滑動嚴重，不宜就地改建，為維護學生安全而辦理遷校。

教育局說，此案在二期校舍整修工程開始啟動環評作業，2018年初開始辦理環評作業，歷經數次審查主要意見包括少子化設立公校必要性、921地震後該地設校妥適性、和該區山坡地排水及減少開發量體等。教育局考量專業評估意見，應以學生安全為優先考量，至今今仍未與海聲華德福簽訂契約。目前該園區環評作業亦尚未完成。

教育局表示，此案2019年向國教署申請三期新建校舍工程經費時，國教署審核建議仍須辦理安全鑑定，2019年10月30日補助經費辦理園區地質崩塌風險性及安全性鑑定，以釐清用地安全性並進行地質鑽探工程與報告，預計8月底前完成。

教育局強調，東勢實驗教育園區內實驗學校原於2018年公告委託，但後續並未簽訂契約，考量基地範圍內仍有安全疑慮，為維護學生安全，才辦理廢止公告。