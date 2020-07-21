快訊

超商開5個月就關！台北民生社區爆店面大出走 90間待租

「有毒」的毒品查緝：放聲「出去讓你死」的警察

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東勢實驗學校公告廢止 地方反彈教育局強調安全考量

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
許多地方團體和人士今天齊聚東勢實驗學校預定地點，要求維持實驗學校計畫。記者游振昇／攝影
許多地方團體和人士今天齊聚東勢實驗學校預定地點，要求維持實驗學校計畫。記者游振昇／攝影

台中市政府日前廢止委託海聲人智學校教育基金會，利用舊東勢高工校舍要辦公辦民營實驗學校，今天有許多地方團體和人士在舊東勢高工校舍抗議，並組成「還我公辦民營實驗學校促進會」，揚言抗爭到底；台中市教育局強調，廢止公告是基於安全考量。

山城週刊社長吳鎮坤今天號召山城地區社團及海聲華德福學校師生，在東勢高工舊校舍召開記者會，並當場組成「還我公辦營實驗學校促進會」。

台中市政府2016年7月4日市政會議，宣告東勢高工舊址將規劃為實驗教育複合式園區，2018年核准委託財團法人海聲人智學校教育基金會，辦理台中市實驗教育複合式園區公辦民營學校，該校招生計畫從去年延到今年，8月本計畫招生，中市府本月10日函文廢止委託公辦民營實驗教育案。

海聲華德福校長張宜玲表示，教育局廢止公告，中斷該基金會4、5年來的努力，她批「有這樣粗糙的政治嗎？」張宜玲說，教育局提地震帶的說法是煙霧彈，依教育部資料，從2015年至今，實驗教育的人口增加了3倍，顯示少子化還是有太多家長對教育失望，他們在找不同的教育選擇，為了孩子有更美好的未來。以少子化就停止實驗教育，是劣幣驅逐良幣。

山城週刊社長吳鎮坤表示，地震帶及少子化都是藉口，明顯是政治考量，他說東勢本來可以擁有台灣第二所公辦民營實驗學校，現在希望面臨破滅，今天組「還我公辦營實驗學校促進會」，準備長期抗戰，希望台中市長盧秀燕不要一錯再錯，他們一定堅持抗爭到底、爭取到底。

台中市教育局今天回應指出，東勢實驗教育園區位於東勢高工舊校址上，遷校原因是據當時主管機關教育部中部辦公室公文所記載於1994年10月間，舊東勢高工曾因地層滑動造成學校環山道路下陷10公尺。且於1999年921大地震後，造成舊東勢高工校舍損毀、無法使用，其中包含3棟教室、7棟實習工廠、2棟辦公室、學生宿舍等。考量學校位於地震帶上，地層滑動嚴重，不宜就地改建，為維護學生安全而辦理遷校。

教育局說，此案在二期校舍整修工程開始啟動環評作業，2018年初開始辦理環評作業，歷經數次審查主要意見包括少子化設立公校必要性、921地震後該地設校妥適性、和該區山坡地排水及減少開發量體等。教育局考量專業評估意見，應以學生安全為優先考量，至今今仍未與海聲華德福簽訂契約。目前該園區環評作業亦尚未完成。

教育局表示，此案2019年向國教署申請三期新建校舍工程經費時，國教署審核建議仍須辦理安全鑑定，2019年10月30日補助經費辦理園區地質崩塌風險性及安全性鑑定，以釐清用地安全性並進行地質鑽探工程與報告，預計8月底前完成。

教育局強調，東勢實驗教育園區內實驗學校原於2018年公告委託，但後續並未簽訂契約，考量基地範圍內仍有安全疑慮，為維護學生安全，才辦理廢止公告。

教育局 台中市 921大地震

延伸閱讀

教育局處長會議台南登場 聚焦教室冷氣及高溫假

風雲社團／楊明國中單車天使社 強身健體

新北2歲專班不足 議員憂收托問題

不當管教致學童骨折 高市府裁處幼兒園停辦1年

相關新聞

東勢實驗學校公告廢止 地方反彈教育局強調安全考量

台中市政府日前廢止委託海聲人智學校教育基金會，利用舊東勢高工校舍要辦公辦民營實驗學校，今天有許多地方團體和人士在舊東勢高...

噴殺蟲劑嘸效啦！專家教你怎樣防治疣胸琉璃蟻害

很多民眾最近發現居家環境都會出現大量黑色螞蟻雄兵，而且比一般螞蟻略大，除了會咬人，甚至危害電器。但其實，這是本土種的疣胸...

農遊券商機！彰化縣農會一天營收抵過一周 米、蛋熱賣

農委會發放500萬張農遊券，每張價值250元，最近已可使用，彰化縣農會一樓的展售中心這幾天收到的農遊券相當多，昨天一天就...

南投縣府推廠商代償墊付 長照家庭購買輔具更方便

南投縣65歲以上老人8萬6000人，超過人口比率17.36％，老化程度居全國第3名。去年申請輔具服務及居家無障礙環境改善...

施工綠化美化環境　大村新興社區200年石板廟重見天日

彰化縣大村鄉新興社區施工綠美化環境，意外挖出1801年用來建造福德祠的石板，新興社區發展協會理事長黃銘耀、總幹事黃春滿委...

埔里鯉魚潭「拾起南投陶」 盼再現南投燒風華

「南投燒」南投陶歷史逾200年，對台灣陶業發展有重要意義，但隨工業興起而沒落，甚至瀕臨消失，南投縣埔里中心湖觀光發展協會...

彰縣自籌財源不足 56輛垃圾車等汰換

垃圾車一般需使用12年以上才有機會申請中央補助汰換新車，彰化縣到今年底仍有56輛垃圾車達年限，等著排隊換新車，彰化鹿港鎮...

搶報復性消費商機／台中購物送畫 王功推風味餐 太平嘗竹筍宴

府搶商機，台中市購物節昨推「藝術市場」入列，66家文化場館與文創業者加入優惠店家，文場館全面9折；彰化縣王功商圈有19家...

巨蛋成形、綠美圖 新地標有看頭

台中市一直被詬病缺乏「地標建物」除了國家歌劇院外，多年沒有經典建築。隨著台中巨蛋「成形」還有水湳綠美圖將強勢登場，讓台中...

延宕10年 打造台中巨蛋團隊成形

延宕近10年，台中巨蛋終於「成形」評選揭曉，歷經三任市長，一直到市長盧秀燕拍板以OT方式興建，由日本知名建築師隈研吾(K...

扭轉壞印象 中投組移工志工隊

因應產業人力需求，中部地區外籍移工人數逐年成長，聚集衍生環境髒亂、噪音和治安等問題，彰化加強宣導改善，台中、南投則號召移...

消弭文化差異 政府出招 助移工融入地方

國內新住民及移工總人數已突破百萬人次，成為我國新族群，為協助他們融入台灣這片土地，台中市將舉辦「漫步。東南亞系列活動」，...

熱門新聞

一張照片曝農遊券買氣旺 台南麻豆農會：超市業績增5成

台東東海岸「最醜的距離」 民眾痛批：手腳都廢了嗎？

南鐵強拆爆衝突抗議對峙8小時 拆遷戶簽下緩拆2個月同意書

暫緩2個月…南鐵地下化今不執行強拆 員警鬆一口氣

北海岸「鬼屋」遭強收4000萬彩繪費？ 新北市府急澄清

沒空調遭投訴像非洲車站 苗栗火車站綠建築盡量改善

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。