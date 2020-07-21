噴殺蟲劑嘸效啦！專家教你怎樣防治疣胸琉璃蟻害

很多民眾最近發現居家環境都會出現大量黑色螞蟻雄兵，而且比一般螞蟻略大，除了會咬人，甚至危害電器。但其實，這是本土種的疣胸琉璃蟻，近年來，疑因氣候變遷或者環境變化，已有許多縣市遭到蟻害，研究疣胸琉璃蟻權威彰化師範大學生物系林宗岐教授說，用殺蟲劑防治只會越殺越多，除了透過投放餌劑外，建議可用皂素、硼酸混蔗糖水做防治。

彰化市民代表韓德生表示，疣胸琉璃蟻從原本戶外移動，因環境狀況變化，包含農藥及殺蟲劑使用不當，造成蟻群移竄至民宅。最近兩年來大噴發，從台南到、南投到苗栗都很嚴重，而彰化縣也告淪陷，尤其是沿八卦山麓的彰化市、花壇郷一帶，都是主要疣胸琉璃蟻危害區域，從戶外田野入侵居家室內，危害日益擴大。

韓德生說，疣胸琉璃蟻在住家屋頂天花板內築蟻巢，如行軍般的在房內到處爬，碰觸蟻群時也會被咬，或在電燈開關內窩居，造成電燈開關失靈，農民在果園摘果工作時，也常有大量疣胸琉璃蟻落到衣服爬在身上，連汽車內也有蟻蹤，嚴重影響日常生活及工作。

韓德生今天邀請彰化師範大學生物系林宗岐教授，到彰化市安溪路一帶社區實地田野調查，建立彰化市疣胸琉璃蟻害生態範圍GPS，未來協助彰化市公所做為防制計畫的基礎資料庫，進而由中央及地方政府共同擬定蟻害防治的防制作為。

林宗岐說，疣胸琉璃蟻不會像紅火蟻一樣會主動螯人，但也會叮咬人，並噴出毒液，被咬到也會很不舒服，而疣胸琉璃蟻喜好居住於隱蔽性高的環境，聞到強烈的忌避氣味就會逃竄，以噴殺蟲劑防治，反而會四處擴張，反而會越多，且疣胸琉璃喜愛甜的液態物，一般顆粒的殺蟻劑對疣胸琉璃蟻是無效的。

林宗岐說，目前農委會有提供含甜液態物的有毒餌劑，只要疣胸琉璃蟻取用後，帶回蟻窩供蟻后或其他疣胸琉璃蟻食用，就能達到防治的效果，但目前餌劑數量有限或者時間急迫，若數量龐大可用皂素、硼酸混蔗糖水做防治，並建議農民加強清園、減少蚜蟲和介殼蟲提供蜜露給疣胸琉璃蟻。

林宗歧說，防治的目的在於控制族群數量及密度，控制在「不會危害、不會干擾」的程度，若將環境中的螞蟻全部殺死，生態系的循環中可能會出現別的物種取而代之，造成另一種的失衡。