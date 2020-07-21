台灣民主彰化推手群像 今出版續集並展照片

財團法人拓展文教基金會今天發行「民主台灣的彰化推手群像」影像續集，並在二林鎮立圖書館展出170幀照片和掛軸。編著者曾明財表示，台灣民主化過程中，彰化子弟無畏無懼投入，基金會期待透過照片巡迴展，傳誦彰化人勇敢而無私的動人故事。

拓展文教基金會董事長翁金珠說，基金會2015年開始訪談彰化縣曾經參與民主運動的人士，並蒐集整理照片，到2019已年發表兩支影片，出版「民主台灣的彰化推手」上、下兩集和「民主台灣的彰化推手群像」，策展1987年至2000年間的台灣民主運動歷史照片巡迴展。

她又說，相關出版品獲得社會大眾熱烈迴響，拓展文教基金會繼續蒐集照片，得到文化部補助經費，邱萬興、李其水、劉峰松等人提供照片，得以出版「民主台灣的彰化推手群像」續集，同時整理2001年至2019年的170幀照片和掛軸，巡迴彰化市、二林鎮圖書館展覽，二林鎮的展期至本月28日。

二林鎮立圖書館長張朝淳講一個20年前發生的故事，翁金珠到王功地區拜票，抱起一名3歲女童，女童講話不清楚，童稚發音把翁金珠講成「烏蜘蛛」。翁金珠想起往事，關心那名女童人在何處，張朝淳說女童是他的女兒，目前在美國念大學。