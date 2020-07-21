農遊券商機！彰化縣農會一天營收抵過一周 米、蛋熱賣

農委會發放500萬張農遊券，每張價值250元，最近已可使用，彰化縣農會一樓的展售中心這幾天收到的農遊券相當多，昨天一天就抵一星期的營收，其中以米、牛奶、雞蛋等民生必需品賣得最多，蛋消費者大都是買得剛剛好，能省則省。

彰化縣農會長期販賣全縣農特產品，除了加工品還有蔬菜水果可現場選購，上星期四開始陸續有民眾拿農遊券消費，在第二梯次中獎通知後，昨天更是湧進人潮，展售中心店長陳立群說，昨天一天約收到600多張農遊券，幾乎是一整個星期的營收，但有許多消費者不知道需要跨縣市消費而不能使用。

不過，銷售人員也發現民眾消費兩極，大都數消費者挑選商品都是精打細算，不願另外額外掏出太多現金，買200到300元的米最多，也有人趁這次選購平常不大會買得等獎茶，或是較高單價的香菇等，另像蜂蜜、雞蛋、保久乳等都賣到要再叫貨。

各農會卯足全力搶農遊券商機，花壇鄉農會的茉莉花產品相當有名，推出商品9折優惠，還配合振興券推出大小福袋優惠，花壇農會總幹事顧碧琪說，有的民眾一次拿著家人中的農遊券來消費，預計這幾天營收至少增加1成以上。