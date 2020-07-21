資誠會計所丶磐石會與東海 打造企業菁英「改變」課程

東海大學今天與資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業、台中磐石會「三強」簽約成策略夥伴，今年10月將推出台灣首創的POST-e學程。資誠會計所長周建宏指出，疫情帶來的是加速改變，如果企業主沒有掌握快速跟上，可能被落後、被淘汰。磐石會副會長梁進利說，磐石會有上百家上市櫃公司，希望回饋作有益的事，提供有效解決的方式。

東海大學聯合資誠會計師事務所、台中市磐石會，可說「強強互補」資誠建立這個新的學習平台，與大台中地區的中小企業主和最高階經理人共同尋求以上挑戰的答案。

資誠聯合會計師事務所是跨國會計師事務所PwC在台灣的聯盟所，磐石會有100多家上市上櫃的公司會員，希望回饋社會的事，提供有效解決方式。

周建宏指出，資誠跨國界、跨領域，希望把實務經驗搭配學校的基礎，不是只給企業家上課，而是想法、啟發。疫情帶來消費、決策加速改變，但就算沒有疫情照樣發生，但速度要快，否則會被落後或淘汰，企業的改變速度要變得更快。

東海大學推出POST-e學程，要為大台中地區現在與未來的企業主、最高階經理人，以及菁英專家，打造一個讓個人與他們的企業，能屹立於現在、更自信面對未來轉型的多元學習平台。

不同於傳統的EMBA課程，東海大學POST-e學程，以具有經營經驗與學識中小企業的企業主為首要對象，兼顧思維、知識、與技能三個面向，透過新的方式，擴大培養參加學員的能耐，面對未來制訂新的策略作為，開創新的經營契機。

在課程設計上，學理方面的由東海大學負責整合，實務經驗方面由資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業負責提供，企業的需求、人才推舉以及學習成果的落實推廣則要由磐石會大力協助。

校長王茂駿表示，東海大學POST-e學程為中部企業主、高階主管、社會菁英量身打造，預計每期只招收45位學生，預定2020年9月開始招生，10月正式開始上課，總共10門課，為期一年，學成每一門課皆由學校正式給予一個教育學分。