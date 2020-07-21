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盧秀燕髖關節術後貼病床照 出動APP美顏修圖

中央社 / 台中21日電

台中市長盧秀燕15日起請假治療髖關節舊疾，她今天在臉書貼出自己躺在病床照片感謝關心與祝福，將盡快回到市政工作，她也說，剛開完刀氣色較不好，有請小編用美顏APP修圖。

盧秀燕因為髖關節舊疾於15日上午開刀治療，預計28日上班，請假期間職務由副市長黃國榮代理，市府表示，盧秀燕因為髖關節長期疼痛，平常都以止痛藥或物理方式緩和，為一勞永逸根本治療，在醫生建議下，決定進行手術。

在請假多天後，盧秀燕上午透過臉書貼文說明近況，並附上一張躺在病床上的照片，她表示，現在是手術後療養期，傷口癒合情形比預期好，已經可以坐起，並在旁人扶持下下床。

盧秀燕指出，這段時間收到好多市民朋友的慰問，謝謝大家關心與祝福，因為醫院尚未開放探病，仍請多包涵。

至於何時康復上班，盧秀燕說，會在醫生評估同意後以最快時間回到市政工作，持續為台中打拚。

她也附註，剛開完刀氣色比較不好，有請小編幫她用美顏APP修圖，看起來更有精神。

盧秀燕

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