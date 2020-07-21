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南投縣府推廠商代償墊付 長照家庭購買輔具更方便

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣人口老化全國第三，南投縣府推特約廠商代償墊付，方便長照家庭購買輔具。記者江良誠／攝影
南投縣人口老化全國第三，南投縣府推特約廠商代償墊付，方便長照家庭購買輔具。記者江良誠／攝影

南投縣65歲以上老人8萬6000人，超過人口比率17.36％，老化程度居全國第3名。去年申請輔具服務及居家無障礙環境改善服務人數計3592人，而今年至6月底，申請人數已達2503人，為減輕老人及家屬購買輔具的經濟壓力，並提升輔具服務品質，南投縣7月1日起採特約廠商代償墊付機制，以簡化民眾申請流程。

南投縣社會及勞動處表示，人口老化及照顧需求多元，南投縣積極推動長照2.0，以因應高齡社會長照需求，長照服務不只僅有照顧及專業服務、交通接送服務、喘息服務等，也包括輔具服務及居家無障礙環境改善服務，讓長照需求者在需求上獲得更完善的協助。

南投縣實施輔具「特約廠商代償墊付」，民眾購買輪椅等輔具時，僅需持縣府核定公文及補助核定結果通知書，到南投縣簽約特約廠商購買；居家無障礙環境改善部分，則需提供特約廠商相關建物證明文件影本，廠商會直接扣除政府補助費用，只向民眾收取差額，核銷程序一切交給特約廠商處理，讓民眾不需為了申請輔具或無障礙環境補助多次奔波。

社勞處表示，「代償墊付」特約廠商名冊，可至「南投縣政府社會及勞動處-老人福利專區-長期照顧十年計畫-輔具及無障礙環境改善補助」網頁查詢，也可至南投縣輔具資源中心及各鄉鎮市公所網頁查詢。

南投縣人口老化全國第三，南投縣府推特約廠商代償墊付，方便長照家庭購買輔具。記者江良誠／攝影
南投縣人口老化全國第三，南投縣府推特約廠商代償墊付，方便長照家庭購買輔具。記者江良誠／攝影

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