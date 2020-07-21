施工綠化美化環境　大村新興社區200年石板廟重見天日

彰化縣大村鄉新興社區施工綠美化環境，意外挖出1801年用來建造福德祠的石板，新興社區發展協會理事長黃銘耀、總幹事黃春滿委託縣議員張錦昆提報，文化局指派文資委員蔣敏全前往勘察，確認是清代石板廟的建材，今天雇工吊起石板，放在社區活動中心保存。

「挖下去，看到石板上面刻字，再問村內年過八旬的耆老，都說以前有一座小小石板廟，都得蹲下往廟裡插香。」新興活動中心南側的福德祠後面和兩側開挖，黃春滿指著露出的石板，有石板屋頂、刻字記錄捐獻建廟的地方士紳，她說，一看就是古文物，必須好好保護。

蔣敏全說，新興村有3座主祀福德正神的廟，分別是福德宮、五福祠和福德祠，清代福德祠位在彰化城與台南府城古道必經之處，先人走到這裡歇腿乘涼喝茶水，因此香火特別興旺，日治時期福德祠登記座落燕霧下堡大崙庄四百貳拾番地，主祀土地公、土地婆和文、武判官，但文、武判官已遺失。

大村鄉新興社區的德福祠建造年代最遠追溯到清嘉慶六年（1801）年，為庄頭「把水路」，印證俗諺說「田頭田尾土地公」，農民祈求水路暢通收成好，不會乾涸也不會氾濫成災，在灌溉水源出入口建廟祭祀土地公。

蔣敏全表示，據地方人士說，新興社區福德祠翻修兩次，70多年前第一次翻修時，拆除石板蓋新廟，可能把石板埋入新建福德祠四周當作擋土牆的石材，事隔多年，地方人士忘了石板去處，新興社區申請水保局「農村再生」計畫經費綠美化，今天開挖才讓石板重見天日，幸好社區理事長和總幹事有文資概念，請縣議員通報文化局。

「福德祠土地公、土地婆很靈驗，社區事務推動順利。」黃春滿說，社區舉辦活動，總有很多村民願意當志工，社區舉辦長者共餐，總有地方士紳捐款，從每周1天到兩年前的每周5天，周五午餐前，她和長者都參拜福德祠土地公，感謝祂老人家和土地婆夫人庇佑社區平安，大家吃得飽。