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埔里鯉魚潭「拾起南投陶」 盼再現南投燒風華
「南投燒」南投陶歷史逾200年，對台灣陶業發展有重要意義，但隨工業興起而沒落，甚至瀕臨消失，南投縣埔里中心湖觀光發展協會為延續南投陶業文化，在當地鯉魚潭資源在地取材，教導「摸土玩泥」做陶藝，盼民眾能「拾起南投陶」。
埔里中心湖協會指出，多數民眾雖知水里蛇窯、集集添興窯等產陶，卻不太了解南投陶，而南投陶又稱「南投燒」，距今已有224年歷史，在日據時期更達到產業高峰，是整個大台中州的名產，民國後更與「大甲帽蓆」齊名列為有名的物產。
只不過，南投陶的輝煌過去和歷史，隨工業興起，新材質器具出現而沒落，中心湖協會承辦人黃鈺婷說，面對傳統文化產業被自動化生產取代，南投陶瀕臨消失感到憂心，因此串連台灣工藝研發中心及南投陶藝協會盼再現「南投燒」風華。
「拾起南投陶，延續記憶和技藝。」而因埔里鯉魚潭近期進行潭區整理，發現大量的質地細膩的泥土，現階段以半實驗方式做陶土測試，中心湖協會也邀請當地文史工作者梁志忠、陶藝家張乃夫、曾樹枝、廖先立及梁晊瑋等人授課製陶。
張乃夫表示，鯉魚潭除泥土外，周邊植物也逾500種，這些天然資源就是最棒的道具及教材，而透過「摸土玩泥」讓更多人開始了解南投陶，並透過「觸覺」、「肢體」的即時性感受，甚至啟發，在深度和趣味間創作出理想中的陶藝作品。
中心湖協會則表示，課程從認識南投陶及其陶土材質、技法及作品設計等，不少素材就在鯉魚潭就地取材，培訓民眾製作出屬於自己的南投陶，未來也將研擬開辦體驗工坊，希望有更多人投入開創出文化與技藝兼具的陶藝作品，成為「南投陶2.0」。
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