越在地越國際！建築二代蓋台灣宅生力軍推宜居別墅

台中市屏仕建設二代攜手，在沙鹿新光田特區推出「大尺之間」大樓建案，禮聘曾在Zaha Hadid事務所擔任主導設計師的行一建築事務所設計總監彭文苑操刀規劃，融入洗石子、竹編等在地文化元素，戶戶大面開窗，錯層景觀陽台，打造台灣概念宅。

無獨有偶，台中建築業生力軍精晨建設首案插旗北屯十期重劃區，邀請七期豪宅推手建築師陳俊宏，以及2020年德國IF室內設計大獎易構設計師張建能，推出「精晨臻城」，強調戶戶擁有大露台、庭院、雙景觀陽台的宜居概念電梯別墅。

深耕建築業30年的屏仕建設，二年前由二代蔡又鈞、蔡又豪兄弟接班，攜手打造嶺東高鐵特區1800坪森林建築「森之驛」，今年看好中科西南向特五號聯外道路預計2022年完工通車，鎖定中科生活圈推出新案「大尺之間」，總戶數39戶，潛銷破五成，其中逾六成為中科、精科菁英。

屏仕建設特助蔡又豪說，「大尺之間」規劃錯層陽台，不僅擁有大於180度視野，打造挑高3米6、超設計3房產品，採用「版牆結構系統」，提供良好隔音性，提高與鄰戶的私密性，空間規劃上不用顧忌樑位，家具想要怎麼擺就怎麼擺，只需輕裝修，省事經濟又美觀。