中市辦圖示講解社工陪領 身障者三倍券不卡關

台中市社會局針對市內19家身心障礙福利機構、1300多名服務對象，由社工透過圖示講解、模擬演練，並陪同到超商領券；不便領取者，也協調家屬領取，保障身心障礙者權益。

台中市社會局指出，惠明視障者教養院92名院生中，有17名需要社工協助領取三倍券，社會局社工今天特地前往教養院，不僅透過簡報解說流程，還帶領院生前往超商操作領取三倍券，有院生直接在超商使用三倍券購買東西。

社工黃筱茵表示，大部分院生為多重障礙，理解能力較弱，事前宣導花費不少心思，有一名呂姓院生為弱視、瘖聾啞、心智等多重障礙，需由社工比手語溝通，再自行操作；另一名黎姓院生理解能力較強，計劃領到三倍券後要吃牛排。

社會局指出，台中市目前有14個社區居住家園、73名住民，教保老師在家庭會議中討論三倍券使用方式，藉以建立心智類服務對象的理財觀念。

符合「防疫期間行政院關懷弱勢加發生活補助計畫」者，購買三倍券的新台幣1000元已於7月2日撥入民眾帳戶，社會局主動與住民討論領取方式及使用計畫，讓機構安置的身障者都能感受到政策美意。

台中市社會局長彭懷真表示，身障平權從日常生活做起，行政院振興三倍券網站提供語音播放的無障礙介面服務，市府更主動讓防疫政策落實在身障者的生活中，共度防疫新生活。