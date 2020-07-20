老舊垃圾車排隊等汰換 鹿港龍山寺捐3百萬新式垃圾車

鄉鎮市垃圾車一般需使用12年以上才有機會申請中央補助汰換新車，彰化縣到今年底仍有56輛垃圾車使用年限達12年，還等著排隊換新車，彰化鹿港鎮龍山寺今天捐出一輛3百多萬元的12立方米的電動壓縮式垃圾車給鹿港鎮公所，大容量車型有助垃圾清運效率，也可減少怠速廢氣，免去等待中央汰換補助。

環保署近年針對地方政府換購低碳垃圾車原則上補助車齡超過12年以上的車輛，另針對地方政府財力、行駛里程數、廢氣排放標準等採競爭型機制評比。

彰化縣政府環保局廢管科長陳金蘭說，全縣目前有232輛垃圾車使用中，今年上半年中央針對地方政府車齡15年以上垃圾車補助汰換，下半年也有針對換購低碳垃圾車的補助，彰化今年有24輛新車，為近年數量最多，但垃圾車使用率高，每天大街小巷跑，公所不斷有汰換車需求，預計到年底全縣仍有56輛垃圾車達12年的車輛排隊補助汰換。

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港鎮每年湧入的遊客近千萬人次，垃圾清運工作繁重，鎮內共有18輛垃圾車，目前為止已有14輛超過年限，跑得越久越容易故障，修護也較花錢，龍山寺捐贈的垃圾車對地方上迫切需要。

鹿港清潔隊長林大欽說，現在垃圾車除了每天7條路線收垃圾，夜間還有定點服務，使用頻率高，這輛12立方米的垃圾車是鹿港鎮第一輛電動壓縮式垃圾車，可減少二氧化碳排放，壓縮噪音也較傳統垃圾車減少8到10分貝，是目前最主流的垃圾車款。