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扭轉髒亂擾民壞印象 南投移工組「睦鄰志工隊」

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣工業區移工籌組「睦鄰志工隊」協助打掃廠區、宿舍及周邊社區公園環境。圖／南投縣社勞處提供
南投縣工業區移工籌組「睦鄰志工隊」協助打掃廠區、宿舍及周邊社區公園環境。圖／南投縣社勞處提供

南投縣南崗、竹山等工業區及周邊因外籍移工聚集衍生環境、治安等問題，與居民多有摩擦，而為改善雙方關係，縣府協助籌組「移工睦鄰志工隊」，自主維護其廠區及宿舍內外環境，更分組輪流清潔工業區內公園，目前已有76人加入。

縣府社勞處指出，全縣外籍移工約1萬3565人，其中印尼籍6142人、越南籍4065人、泰國籍1614人、菲律賓籍1744人，分別從事製造業、家庭或機構看護業，而除看護工分布較廣，其餘多隨工廠居住在平地工業區附近的移工宿舍。

而因國籍、生活習慣不同，不少移工習慣在假日交流同樂，常一大早就整票人聚集在社區公園喝酒烤肉，到了晚上還會換批，喧譁、亂丟垃圾，甚至酒後騎車，衍生環境整潔、交通治安等問題，造成居民困擾，更產生髒亂、擾民等壞板印象。

為減少外籍移工及社區居民的摩擦，改善雙方關係，縣府因此組織成立「移工睦鄰志工隊」，社勞處長陳志忠說，目前已有76人加入志工隊，他們將利用周末假日定時清理自身廠區及宿舍內外環境，並分隊輪流維護工業區周邊的社區公園。

社勞處也串連環保局免費提供掃地工具給仲介公司，並建立「南投縣移工宿舍管理」Line群組，加強與廠商、仲介公司的橫向溝通，其中富達環宇仲介公司日前就主動率志工隊打掃同源六街籃球場公園，當地里民大多意外又開心。

陳也提到，移工睦鄰志工隊也將會配合社區里民志工隊共同維護社區環境，透過環境打掃與居民保持良性互動，提升居住生活品質，盼未來能有更多仲介公司主動加入打掃公園的行列，並呼籲友善對待移工，對其文化習慣能多些體諒和包容。

南投縣工業區移工籌組「睦鄰志工隊」協助打掃廠區、宿舍及周邊社區公園環境。圖／南投縣社勞處提供
南投縣工業區移工籌組「睦鄰志工隊」協助打掃廠區、宿舍及周邊社區公園環境。圖／南投縣社勞處提供
南投縣工業區移工籌組「睦鄰志工隊」協助打掃廠區、宿舍及周邊社區公園環境。圖／南投縣社勞處提供
南投縣工業區移工籌組「睦鄰志工隊」協助打掃廠區、宿舍及周邊社區公園環境。圖／南投縣社勞處提供

移工 宿舍

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