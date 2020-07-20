中市協助身障者領取和使用三倍券 說明使用範圍

振興三倍券7月15日開始領取後，台中市社會局主動針對中市19家身心障礙福利機構、1371名服務對象，依個案家庭支持狀況、需求、認知程度，透過易讀版圖示講解、模擬演練、陪同到超商預購實際操作，讓身障者知道振興三倍券，再協調家屬代為領取運用。

中市社會局長彭懷真表示，中市目前有39名老人及身心障礙者，因為沒有親屬由社會局監護，社會局主動調查他們要如何領取振興三倍券，和運用方式。其中一對阿南和阿安兄弟，都是極重度、重度的智能障礙者，父母往生後由法院裁定社會局監護，委託弘道老人基金會執行監護職務。疫情期間，阿南和阿安不能走出機構從事社區適應活動，更擔心11月的宜蘭之旅泡湯，還好有監護社工陪同到郵局領取振興券，除了旅費支出，剩下的額度還可以買紀念品。

一位自立生活的身障者輝哥，由社會局擔任輔助人，協助管理日常生活的財務決策，幾天前他聯絡社工一起去領振興三倍券，因為天氣熱所以想買電扇。社會局感謝監護社工和機構社工，協助代領或陪同身障者領取三倍券，後續也將持續關心個案的運用情形。

惠明視障者教養院92位院生中，有16至17位需要社工協助陪同領取三倍券，院方今天設計簡報解說流程，搭配有獎徵答，讓院生更容易了解。社工黃筱茵表示，大部分院生為多重障礙，理解能力較弱，事前宣導。像院生Ａ為弱視、瘖聾啞、心智等多重障礙，需由社工比手語溝通，院生Ａ再點選畫面操作；院生Ｂ理解能力較強，已經計畫領到三倍券後，要吃牛排和買涼鞋；還有院生和父母溝通後，要將三倍券捐給教養院。

主要提供心智障礙者服務的社區居住服務，社會局也安排同樣的協助機制，身心障礙住民白天從事庇護就業，或到社區日間作業設施；晚上回到社區居住家庭，由專業人員提供支持服務。台中市目前有14個社區居住家園、73位住民，教保老師在家庭會議中討論三倍券使用方式，建立心智類服務對象的理財觀念，住民們討論後相約一起去超商或郵局預購，用來買衣服、聚餐和採買各項生活用品。