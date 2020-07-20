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竹山幸福巴士今併線 乾坑大鞍民眾預約往返竹山

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
員林客運6724及6725今起併線，乾坑、大人凍林道沿線及大鞍民眾往返竹山，每日最多可提供12班次，彈性預約班次達2人即可發車。圖／員林客運提供
員林客運6724及6725今起併線，乾坑、大人凍林道沿線及大鞍民眾往返竹山，每日最多可提供12班次，彈性預約班次達2人即可發車。圖／員林客運提供

竹山鎮也有幸福巴士！6724竹山至大鞍及6725竹山至乾坑公車路線與班次，今天起併線，之後每日提供6個固定班次及6個彈性預約班次，原有乾坑、大人凍林道沿線及大鞍民眾往返竹山，彈性預約班次只要達2人即可發車，初期先以電話方式接受預約，並預計在8月底前提供網路預約服務。

台中區監理所表示，南投竹山鎮較偏遠地區公共運輸服務，往年均透過虧損補貼機制，維持當地服務不致中斷，此次透過旅運大數據分析路線需求時段、路段，檢討既有營運模式，決定在不影響2條路線既有乘客權益下，協調員林客運調整路線班次、結合彈性預約服務，7月20日起正式併線轉型通車，不但有效降低營運及補貼成本，更能在滿足乘客旅運。

台中區監理所說，6724及6725併線，除為服務原有乾坑、大人凍林道沿線及大鞍民眾往返竹山，併線後每日提供6個固定班次及6個彈性預約班次，最多可提供12班次，彈性預約2人即可發車，初期先以電話方式接受預約，員林客運預約專線竹山站049-2642055，或總公司04-8321141，並預計在8月底前提供網路預約服務。

公路總局指出，近年積極推動偏鄉公共運輸服務，迄今已在台中市、高雄市、台南市、南投縣、屏東縣等地區，推動73條小黃公車及124條幸福巴士路線，透過中央、地方及學界協力規劃，解決偏遠地區行的問題，也同時滿足上班族通勤、學生通學及民眾就醫的運輸需求。

巴士 公共運輸 公車

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