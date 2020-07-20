台中巨蛋新進度 競圖由台日合作團隊獲選
台中巨蛋競圖匯集國內外建築團隊參賽，最後由日本建築師隈研吾（KENGOKUMA）建築都市設計事務所，與台灣的九典聯合建築師事務所組成台日合作建築師團隊，獲選為最優勝廠商。
中市府表示，台中巨蛋預定地臨近水湳經貿園區、中部科學園區及台中洲際棒球場，串聯台中人文、運動與盛會活動，未來藉由爭取舉辦國際賽事，帶領運動經濟產業發展創新及藝術與文化的跨域整合。
台中巨蛋第一階段評選於今年5月14日揭曉，共有劉培森建築師事務所、竹間聯合建築師事務所、九典聯合建築師事務所與隈研吾建築都市設計事務所、大宇建築師事務所及大壯聯合建築師事務所等5個建築團隊入選，並於7月14日舉行第二階段設計評選。
市府都市發展局今天表示，首獎作品由設計法國馬賽當代藝術博物館的日本建築師隈研吾建築都市設計事務所，與台灣的九典聯合建築師事務所合組台日團隊拿下，設計概念以「天空迴廊，運動公園，世界地標，市民樂園」為主軸，象徵台中巨蛋與環境融合、地方結合，將生生不息地運用
台中市政府預計於8月5日至15日在大墩文化中心舉辦「台中巨蛋競圖成果展」，將展出5家廠商建築模型及相關圖件，讓市民可藉由展出一窺台中市未來建築美學的新紀元。
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