奧萬大吊橋施工封閉 增設安全監測儀防墜落

一名男童去年11月從奧萬大吊橋摔下溪床死亡，為增強防護及監測，今天起施工強化及裝設監測儀器，包含風速計、傾斜計、加速規、感測顯示器等，監視器則是今年5月驗收完成。

一名許姓男童去年11月3日與父母行經奧萬大國家森林遊樂區內奧萬大吊橋時，從護欄與橋面縫隙摔下溪床死亡，引發當時社會關注，管理單位立即封橋全面檢視及補強後才開放，今天起再進一步施工強化及裝設安全監測儀器，如更換欄杆護網、橋面側封板等。

林務局南投林區管理處今天表示，奧萬大吊橋位於奧萬大國家森林遊樂區，橫跨萬大北溪，是園內著名景點，更是登山要道，為強化吊橋安全防護及監測作業，已委託技師完成吊橋安全檢測報告，依專業檢測結果建議，將補強吊橋安全防護設施，及裝設安全監測儀器。

南投林管處表示，工程日前發包，今天開工，8月20日起配合施工封閉吊橋，預計明年1月25日完工，完成法定驗收程序後再開放通行，吊橋封閉期間，登山者仍可經松林區下切溪床臨時便道，穿越萬大北溪到大安路，但雨季汛期溪水湍急、水位變化快，勿強行渡溪。

南投林管處也呼籲，吊橋施工封閉期間，注意活動行程規劃及路線安排，並避免雨季汛期使用臨時便道。