原住民夏令營 大學生帶小朋友了解原民文化

彰化縣政府委託大葉大學原住民族學生資源中心承辦的國小原住民夏令營今天開訓，大葉大學副校長施英隆說，營隊將帶著小朋友學習原住民舞蹈、歌曲、原民美食、手工藝等，也學習欣賞與尊重多元文化。

國小原住民夏令營由大葉大學「原聲原社」的大學生大手牽小手帶領小朋友進行三天營隊活動，今天開場先由大葉大學原住民舞蹈隊以熱情原住民舞蹈歡迎學員，接下來還會帶著小朋友做竹筒飯與麻糬，認識原住民傳統食材與製程，還有手工藝製作，以了解原住民的藝術與文化。

彰化縣府教育處處長陳逸玲說，此次營隊參加學員包含不同族群的原民小朋友與非原民小朋友，除了是讓原民小朋友更了解自己的文化之根，也讓一般生學習欣賞原民文化，開拓視野，彰化縣雖沒有原鄉部落，但也有15個原住民族群，預計9月會成立彰化縣原住民教育資源中心，讓原住民學生有更多資源發展潛能。