台中太平麻竹筍盛產 5餐廳推竹筍饗宴

台中市太平區是台中最大麻竹筍產區，種植面積約200公頃，7至9月是盛產期，太平區農會為推廣優質麻竹筍及在地農產品，上午結合5家餐廳宣佈舉辦「荔竹太平竹筍饗宴」活動。平日不下廚的區農會總幹事余文欽現場竟有模有樣的扮起大廚，現場與會者為此都驚訝的笑開懷。

參加活動的餐廳有新天地餐飲集團（包括梧棲創始店、旗艦店、東區店）、宴陽樓小館、阿郎海產餐廳、新台雞店餐廳及寧波小館，每家業者都利用麻竹筍和當地食材推出創意竹筍美食料理。

太平區農會說，配合慶祝8月8日父親節，8月1日提供這5家餐廳的200桌料理開放民眾訂桌，每桌只要5000元至7000元，訂購者會免費提供美味優質的「鮮竹筍2支、蜂蜜冰飲1壺、冷凍荔枝1包、黃金筍泡菜、韓式蘋果筍泡菜、竹筍小米腸及東坡筍香腸」等在地農產美食。

余文欽說，太平麻竹筍清脆香甜好滋味，尤其在盛夏時節品嚐，更是風味絕佳，觀迎大家上「太平區農會」網站 http://www.taiping.org.tw/home.asp查詢。

太平區長許貴芳也趁機為台中市購物節行銷表示，購物節期間至台中購物並上網登錄發票，累積滿500元即可參與抽獎，有機會抽中價值千萬的精品豪宅。