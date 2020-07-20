快訊

影／南投民宿偷拍事件父子出面 小老闆聲淚俱下致歉

「安徽自淹」救洪災？滁河炸壩、淮河放水, 中國洪水威脅北上

台中太平麻竹筍盛產 5餐廳推竹筍饗宴

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市寧波小館負責人鄧玲如（右）和該餐廳83歲廚師陳銘厚為了參加「荔竹太平竹筍饗宴」活動，開發出不少創意料理。記者黃寅／攝影
台中市寧波小館負責人鄧玲如（右）和該餐廳83歲廚師陳銘厚為了參加「荔竹太平竹筍饗宴」活動，開發出不少創意料理。記者黃寅／攝影

台中市太平區是台中最大麻竹筍產區，種植面積約200公頃，7至9月是盛產期，太平區農會為推廣優質麻竹筍及在地農產品，上午結合5家餐廳宣佈舉辦「荔竹太平竹筍饗宴」活動。平日不下廚的區農會總幹事余文欽現場竟有模有樣的扮起大廚，現場與會者為此都驚訝的笑開懷。

參加活動的餐廳有新天地餐飲集團（包括梧棲創始店、旗艦店、東區店）、宴陽樓小館、阿郎海產餐廳、新台雞店餐廳及寧波小館，每家業者都利用麻竹筍和當地食材推出創意竹筍美食料理。

太平區農會說，配合慶祝8月8日父親節，8月1日提供這5家餐廳的200桌料理開放民眾訂桌，每桌只要5000元至7000元，訂購者會免費提供美味優質的「鮮竹筍2支、蜂蜜冰飲1壺、冷凍荔枝1包、黃金筍泡菜、韓式蘋果筍泡菜、竹筍小米腸及東坡筍香腸」等在地農產美食。

余文欽說，太平麻竹筍清脆香甜好滋味，尤其在盛夏時節品嚐，更是風味絕佳，觀迎大家上「太平區農會」網站 http://www.taiping.org.tw/home.asp查詢。

太平區長許貴芳也趁機為台中市購物節行銷表示，購物節期間至台中購物並上網登錄發票，累積滿500元即可參與抽獎，有機會抽中價值千萬的精品豪宅。

訂桌洽詢：新天地餐廳，電話04，22136222；宴陽樓小館，電話04，22753322；阿郎海產餐廳，電話04，23929611；新台雞店餐廳，電話04，22792157；寧波小館，電話04，22360959。

台中市太平區農會為推廣優質麻竹筍及在地農產品，上午結合5家餐廳宣佈舉辦「荔竹太平竹筍饗宴」活動。記者黃寅／攝影
台中市太平區農會為推廣優質麻竹筍及在地農產品，上午結合5家餐廳宣佈舉辦「荔竹太平竹筍饗宴」活動。記者黃寅／攝影
平日不下廚的太平區農會總幹事余文欽（左）現場有模有樣的扮起大廚，現場與會者為此都驚訝的笑開懷。記者黃寅／攝影
平日不下廚的太平區農會總幹事余文欽（左）現場有模有樣的扮起大廚，現場與會者為此都驚訝的笑開懷。記者黃寅／攝影
台中市寧波小館利用麻竹筍開發出「艷夏筍」甜點創意料理。記者黃寅／攝影
台中市寧波小館利用麻竹筍開發出「艷夏筍」甜點創意料理。記者黃寅／攝影
台中市寧波小館利用蘋果和麻竹筍一起醃製，開發出可口的創意料理。記者黃寅／攝影
台中市寧波小館利用蘋果和麻竹筍一起醃製，開發出可口的創意料理。記者黃寅／攝影

台中市

延伸閱讀

基隆碇內山區失蹤老婦尋獲遺體 找水源倒在竹筍旁

外香酥內軟嫩！ 苗栗頭份「夯臭豆腐」鋪滿大份量泡菜　鐵皮屋藏著超美味銅板美食

雲林古坑竹筍節 愛吃竹筍正當時

正是吃竹筍大好季節！全台產量最大的古坑麻竹筍上市

相關新聞

打造台中巨蛋團隊成形！東京巨蛋隈研吾攜手台灣九典

台中巨蛋第二階段評選揭曉，由日本知名建築師隈研吾(KENGO KUMA)建築都市設計事務所與台灣的九典聯合建築師事務所，...

疫情衝擊募款 民進黨彰縣黨部要募100份振興券捐家扶

政府發放振興三倍券目前已可以領取使用，各地業者都祭出優惠搶客，社福機構在上半年受新冠肺炎影響，募款不易，民進黨彰化縣黨部...

台灣文物守護者陳慶芳冥誕 彰縣府藝文界發表紀念文集

彰化縣文化局故局長陳慶芳生醉心於調查地方歷史和蒐集文物，在「台灣地政」等刊物合計發表62篇有關人文風土的文章，家裡擺放數...

用路人注意 台74線松竹潭子段施工封閉8小時

交通部高速公路局第二新建工程處國4豐潭段工程銜接台74線之拓寬施工預計今晚9時30分起至翌日清晨5時30分止，封閉台74...

中市警今推出「小木偶」線上劇場 完成任務可獲好禮

暑假開始了，如何讓孩子度過一個充實又有趣的暑假呢？台中市政府警察局婦幼警察隊，暑期推出「小紅帽琪琪森林歷險記」線上劇場，...

防治蟲蟻 鹿港保護老建築

鹿港文化資產豐富，但不少遭白蟻破壞，鹿港鎮公所委託廠商進行保存區木構建築白蟻防治，今年初桂花巷藝術村33號黑白書屋工作室...

台商回流投資 中市占全台兩成

經濟部推「投資台灣3大方案」，台中市府搶這波「回鄉熱」，推出各項招商措施，累計至今回流投資案116件、共1801.53億...

台中港特定區土地解編 助招商開發

台中最近指標投資案有華邦電子65億元、惠特科技52億元等，加上OUTLET二期及東區LaLaport150億元雙投資、勤...

13鄉鎮13樂齡 南投縣12年達標

南投縣信義鄉樂齡學習中心近日在羅娜社區活動中心揭牌啟用，完成全縣13鄉鎮「一鄉鎮一樂齡」最後一塊拼圖；但該中心位在2樓，...

風雲社團／趣遊福爾摩莎 推廣登頂休閒

中部有群人喜好山林，呼朋引伴，還成立「知性台灣，趣遊福爾摩莎」社團，彼此交流山林旅遊資訊；大家相揪登山訓練體能，入山聆聽...

中捷綠線年底通車 藍線動起來

規畫施工10年多的台中「捷運綠線」，今年底通車，「捷運藍線」近日也將啟動，台中市政府連日召開3場說明會，但路線調整從民權...

田中氣象站啟用 兼防災教育觀光

彰化縣田中氣象站昨天啟用，這是首座具有教育功能的開放式互動氣象站，建置包含氣象、地震、海象、天文主題的動態及靜態展示設施...

熱門新聞

合歡山變夜市恐毀暗空公園 居民大嘆簡直災難

影／IKEA桃園店出清爆人潮 青埔新店開幕升級

台灣第一勇！ 林家和12小時來回泳渡龜山島24公里

遛小孩好去處 桃園大有梯田生態公園今啟用

月收入急凍3分之2 苗栗視障樂團疫情度小月

公車拒載 漸凍人凌晨被丟路口

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。