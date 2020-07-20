疫情衝擊募款 民進黨彰縣黨部要募100份振興券捐家扶

政府發放振興三倍券目前已可以領取使用，各地業者都祭出優惠搶客，社福機構在上半年受新冠肺炎影響，募款不易，民進黨彰化縣黨部主委邱建富等人今天號召地方人士到彰化家扶中心捐出振興券10份，預計在8月底募集100份，鼓勵民眾捐出振興券做愛心。

彰化家扶中心主任王震光說，2009年政府發放消費券，彰化家扶中心獲得164萬多元的愛心消費券，當時服務的每戶扶助家庭多了2千元消費額，有相當大的幫助。

當時為避免家庭亂花，家扶還與當地賣場合作，讓家長帶孩子到賣場親自選購，也由社工把關商品適當性， 王震光表示，當年捐消費券可抵稅，許多都是全家一起捐，目前只有零星愛心人士詢問或捐出振興券，期待有更多愛心振興券挹注，將作為家扶兒開學前添購日用品、文具，以及獎助學金等。

邱建富說，社福機構受疫情影響，上半年募款短缺，彰化家扶服務3千多名家扶兒，需要各界持續援助，今天先捐出10份振興券，拋磚引玉希望更多人加入，各鄉鎮市的黨部辦公室都可代為受理，民眾填寫資料，再由彰化家扶中心開出收據。