打造台中巨蛋團隊成形！東京巨蛋隈研吾攜手台灣九典

台中巨蛋第二階段評選揭曉，由日本知名建築師隈研吾(KENGO KUMA)建築都市設計事務所與台灣的九典聯合建築師事務所，台日合作，將為台中打造多功能的巨蛋體育場館。

隈研吾是知名日本建築師，曾獲日本、義大利、芬蘭等國建築獎。建築作品散發日式和風與東方禪意，在業界被稱為「負建築」、「隈研吾流」以自然景觀的融合為特色。

隈研吾善用木材、泥磚、竹子、石板、紙或玻璃等天然建材，結合水、光線與空氣，創造外表看似柔弱，卻更耐震、且讓人感覺到傳統建築的溫馨與美的「負建築」知名的作品有2020東京巨蛋主場館、法國馬賽當代藝術博物館。

台中巨蛋第一階段評選今年5月14號揭曉，共有劉培森建築師事務所、竹間聯合建築師事務所、九典聯合建築師事務所+隈研吾(KENGO KUMA)建築都市設計事務所、大宇建築師事務所及大壯聯合建築師事務所等5個國際級頂尖建築團隊入選，並在7月14日舉行第二階段設計評選。

日本建築師隈研吾(KENGO KUMA)建築都市設計事務所與台灣的九典聯合建築師事務所合組台日團隊拿下，設計概念以天空迴廊，運動公園，世界地標，市民樂園為主軸，象徵台中巨蛋與環境融合、地方結合，將生生不息地運用。

市府表示，台中巨蛋預定地臨近水湳經貿園區、中部科學園區及台中洲際棒球場，串連台中人文、運動與盛會活動，未來將成為台中市發展經濟的重要發動機，藉由爭取舉辦國際賽事，帶領運動經濟產業發展創新及藝術與文化的跨域整合，引領台中市成為宜居城市最佳典範。