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員林市圖好書交換開始收書 捐書還送過期雜誌

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林市立圖書館舉辦「以書會友」好書交換活動，即日起至7月30日受理民眾所捐的民國95年後出版圖書，每捐一本即可於8月1日換書活動當天換得好書一本，當天憑捐書卡可獲贈3本非當期的雜誌。圖／資料照，員林市公所提供
彰化縣員林市立圖書館舉辦「以書會友」好書交換活動，即日起至7月30日受理民眾所捐的民國95年後出版圖書，每捐一本即可於8月1日換書活動當天換得好書一本，當天憑捐書卡可獲贈3本非當期的雜誌。圖／資料照，員林市公所提供

彰化縣員林市立圖書館舉辦「以書會友」好書交換活動，即日起至7月30日受理民眾所捐的民國95年後出版圖書，每捐一本即可於8月1日換書活動當天換得好書一本，今年捐書達20本的民眾，還可參加現場摸彩，當天憑捐書卡可獲贈3本非當期的雜誌。

員林市長游振雄說，員林市立圖書館推廣閱讀，多年舉辦好書交換活動，每年收書都多達2000多冊，捐贈書籍多樣，也有不少各類童書、繪本，為了鼓勵民眾閱讀，今年還擴大辦理家庭借閱證，上半年持家庭借閲證借閱圖書冊數前十名，還可獲贈精美禮物，也歡迎民眾踴躍參加此次好書交換活動。

8月1日上午9點20分到12點捐書民眾可持捐書卡到圖書館換書，當天持借書證的民眾也可於於11點30分到12點索取交換剩餘的圖書或雜誌，繼續分享好書。

彰化縣員林市立圖書館舉辦「以書會友」好書交換活動，即日起至7月30日受理民眾所捐的民國95年後出版圖書，每捐一本即可於8月1日換書活動當天換得好書一本，當天憑捐書卡可獲贈3本非當期的雜誌。圖／員林市公所提供
彰化縣員林市立圖書館舉辦「以書會友」好書交換活動，即日起至7月30日受理民眾所捐的民國95年後出版圖書，每捐一本即可於8月1日換書活動當天換得好書一本，當天憑捐書卡可獲贈3本非當期的雜誌。圖／員林市公所提供

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