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用路人注意 台74線松竹潭子段施工封閉8小時

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
交通部高速公路局第二新建工程處國4豐潭段工程銜接台74線之拓寬施工預計今天夜間9時30分起至翌日清晨5時30分止，台74線松竹-潭子段施工封閉8小時。圖／警方提供
交通部高速公路局第二新建工程處國4豐潭段工程銜接台74線之拓寬施工預計今天夜間9時30分起至翌日清晨5時30分止，台74線松竹-潭子段施工封閉8小時。圖／警方提供

交通部高速公路局第二新建工程處國4豐潭段工程銜接台74線之拓寬施工預計今晚9時30分起至翌日清晨5時30分止，封閉台74線東行崇德匝道入口、潭子至松竹(18K+100~22K+800) 路段雙向全線及西行太原匝道入口，進行台74線拓寬混凝土澆置等施工作業；另同日夜間9時30分至11時30分止，封閉東行北屯二匝道入口及西行太平匝道入口。

台中市警五分局長郭士傑籲請用路人配合相關交維措施及遵行方向並提早改道，建議民眾行走替代路線：

(一) 環中東路一段(中山路口)←→中山路←→松竹路←→環中東路二段(松竹路口)。

(二)環中東路一段(中山路口)←→福貴路←→潭興路一段←→豐興路←→軍功路←→環中東路二段(松竹路口)。

用路人行經工區附近，請減速慢行，切勿爭道行駛，並注意行車安全。第五分局表示，道路封閉期間，將加派警力加強疏導，並持續注意周邊路況，適時增派警力維護交通秩序及行車安全。

交通部高速公路局第二新建工程處國4豐潭段工程銜接台74線之拓寬施工預計今晚9時30分起至翌日清晨5時30分止，台74線松竹-潭子段施工封閉8小時。圖／警方提供
交通部高速公路局第二新建工程處國4豐潭段工程銜接台74線之拓寬施工預計今晚9時30分起至翌日清晨5時30分止，台74線松竹-潭子段施工封閉8小時。圖／警方提供
交通部高速公路局第二新建工程處國4豐潭段工程銜接台74線之拓寬施工預計今晚9時30分起至翌日清晨5時30分止，台74線松竹-潭子段施工封閉8小時。圖／警方提供
交通部高速公路局第二新建工程處國4豐潭段工程銜接台74線之拓寬施工預計今晚9時30分起至翌日清晨5時30分止，台74線松竹-潭子段施工封閉8小時。圖／警方提供

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