國人星空教育不足 南投推觀星分流推廣盼扎根
南投縣合歡山暗空公園雖獲認證，但民眾對守護星空概念普遍不足，縣府為此規劃「南投星空季」，輔導商家進行星空解說教育，並透過星空小旅行分流至溪頭、杉林溪、日月潭等觀星區，提供導覽服務讓星空教育擴大扎根，也帶動地方觀光。
縣府觀光處指出，合歡山暗空公園是縣內、甚至是東南亞的指標性觀星景區，縣府挹注經費各項硬體設施，也與地方合作提供住宿、觀星導覽等服務，只是，光有良好的硬體設備仍不夠，國人對星空觀念也該跟著提升，才有助維護暗空環境。
觀光處長陳志賢說，觀星也跟賞螢一樣，對行為環境有一定的規範，近年透過與在地合作辦活動或宣導，友善螢火蟲或守護棲地觀念明顯提昇，觀星上同樣盼強化與地方串連，輔導在地業者透過導解說教育民眾，對天文有概念再進行小旅行。
而南投縣境除合歡山能觀星，竹山杉林溪、鹿谷溪頭、魚池日月潭、南投猴探井等也都是絕佳觀星點，再來將辦理「南投星空季」並加強宣傳，透過旅遊分流觀星人潮，盼減輕合歡山承載量，並藉導覽服務讓星空教育能像賞螢一樣擴大扎根。
觀光處也表示，合歡山暗空公園目前仍在進行環境營造工程，且權責單位不少，而未採取封閉式管理，但希望未來以區域承載量去控管觀星人潮和車流，類似像信義鄉雙龍七彩吊橋園區，透過使用者付費，並提供導覽解說，來提高觀星品質。
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