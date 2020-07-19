國人星空教育不足 南投推觀星分流推廣盼扎根

南投縣合歡山暗空公園雖獲認證，但民眾對守護星空概念普遍不足，縣府為此規劃「南投星空季」，輔導商家進行星空解說教育，並透過星空小旅行分流至溪頭、杉林溪、日月潭等觀星區，提供導覽服務讓星空教育擴大扎根，也帶動地方觀光。

縣府觀光處指出，合歡山暗空公園是縣內、甚至是東南亞的指標性觀星景區，縣府挹注經費各項硬體設施，也與地方合作提供住宿、觀星導覽等服務，只是，光有良好的硬體設備仍不夠，國人對星空觀念也該跟著提升，才有助維護暗空環境。

觀光處長陳志賢說，觀星也跟賞螢一樣，對行為環境有一定的規範，近年透過與在地合作辦活動或宣導，友善螢火蟲或守護棲地觀念明顯提昇，觀星上同樣盼強化與地方串連，輔導在地業者透過導解說教育民眾，對天文有概念再進行小旅行。

而南投縣境除合歡山能觀星，竹山杉林溪、鹿谷溪頭、魚池日月潭、南投猴探井等也都是絕佳觀星點，再來將辦理「南投星空季」並加強宣傳，透過旅遊分流觀星人潮，盼減輕合歡山承載量，並藉導覽服務讓星空教育能像賞螢一樣擴大扎根。