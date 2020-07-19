鹿港福興水資中心完工 邁向綠建築雙認證
彰化縣政府執行「鹿港溪風華再現計畫」三部曲，其中之一鹿港福興汙水下水道系統水資源回收中心從2018年11月20日動工，終於今年7月初完工，汙水管線目前完成約5公里，今年將啟動用戶接管作業，未來藉由鹿港溪兩側生活汙水截流處理後，清水返送，搭配上游礫間處理場水質改善，為鹿港溪景觀營造做好準備。
彰化縣長王惠美在鹿港福興汙水下水道系統水資源回收中心完工後與團隊同仁到場勘查，她表示，從過去擔任鹿港鎮長時就一直對舊鹿港溪推動與建設念茲在茲，鹿港鎮內有舊鹿港溪、南分圳兩大水系，如果這兩個排水系統建置完成，鹿港鎮的街道就可以減少淹水。
鹿港溪風華再現計畫分為三大工項，第一個是在第一公墓的水質淨化礫間處理場，讓處理過乾淨的水排放到舊鹿港溪，第二個是水資源回收中心，將鹿港福興地區的家庭廢水透過舊鹿港溪引進來做相關的汙水處置，之後再把乾淨的水回放到舊鹿港溪。
第三個則是鹿港溪水岸景觀環境營造，目前執行第一期建設，總經費計9.76億元，除了主體的場館外，還包含12.6公里汙水管線埋設，預計接管2800戶，每日可處理4200噸的水量。
縣府水資處表示，鹿港福興水資源回收中心占地面積約1.99公頃，腹地較小，將初沉池、生物處理系統及二沉池採用3池共構，有效利用土地，水資源回收中心周圍設計10米景觀綠帶及透水鋪面，強調節能綠化；管理大樓透過資訊通信整併及節能管理、智慧創新等系統整合，未來將取得綠建築以及智慧建築銀級雙認證。
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