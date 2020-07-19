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陳柏惟王立任聯合服務處成立 提供免費法律諮詢

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立委陳柏惟(右二)和台中市議員王立任(左一)聯合服務處今天成立。圖／立委陳柏惟服務處提供
立委陳柏惟(右二)和台中市議員王立任(左一)聯合服務處今天成立。圖／立委陳柏惟服務處提供

立委陳柏惟最近陸續為霧峰、大肚、龍井服務處舉辦開幕茶會後，他和台中市議員王立任合作的沙鹿聯合服務處今天舉辦開幕茶會，邀請立法院副院長蔡其昌到場，安排台中在地的九天戰鼓、薩克斯風演奏、歌手表演，服務處將提供免費法律諮詢等服務。

陳柏惟表示，他和議員王立任一起經營的沙鹿聯合服務處，已運行幾個月，陸續舉辦過許多活動，例如發放樹苗、康乃馨、口罩等，與鄉親交流熱絡，團隊也積極協助在地鄉親處理服務需求，例如協助調解勞資爭議、陪同家扶送愛心物資關懷弱勢、協助成立北勢愛心協會並幫助貧戶新居落成、改善三鹿里及福興里垃圾堆放問題。

陳柏惟表示，之前因為疫情關係，服務處沒有正式舉辦開幕活動，有點可惜，現在疫情趨緩，希望親自辦個正式的茶會，好好和鄉親聊一聊、分享在地的規劃與努力，以示團隊的真心誠意。

蔡其昌到場祝賀說，陳柏惟在立法院的問政表現越來越亮眼，看得出來陳柏惟下了很多功夫。蔡其昌也提到，之前在沙鹿地區，民眾有事情會跨區請他幫忙，陳柏惟和王立任在沙鹿設立服務處後，地方民眾有沙鹿服務處可請託，蔡其昌說他的選服案量大大減輕，非常有感。

王立任表示，以海線地區，沙鹿人口數逐年增加，為了不讓服務打折，所以他決定和陳柏惟一同攜手為沙鹿鄉親服務，不管是公共建設，還是教育文化議題，希望可以帶給沙鹿居民不一樣的新氣象。

沙鹿聯合服務處將提供定期的免費法律諮詢服務、免費長照 2.0 諮詢服務，每月第一、三周的周五晚上7點到9點，安排3Q 聽你說委員服務時間。

立委陳柏惟(左三)和台中市議員王立任(右二)聯合服務處今天成立。圖／立委陳柏惟服務處提供
立委陳柏惟(左三)和台中市議員王立任(右二)聯合服務處今天成立。圖／立委陳柏惟服務處提供

陳柏惟 蔡其昌 疫情

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