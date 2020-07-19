合歡山變夜市恐毀暗空公園 居民大嘆簡直災難

南投縣合歡山擁高海拔、低光害等條件成東南亞最佳觀星點，去年獲國際暗天協會（IDA）認證通過成台灣首座、亞洲3座暗空公園之一，但近期人車爆量，入夜仍擠滿人群，甚至有人以探照燈照明等衍生光害，令居民大嘆簡直是災難。

縣府指出，合歡山因高海拔及低大氣擾動，促成良好觀星條件，串連當地協會、太管處及東勢林管處等向IDA申請成立暗空公園，去年獲銀級認證通過後，除挹注經費執行暗空公園環境營造計畫、辦理星空，並與在地業者擬定關燈觀星公約。

只不過，今年夏天後屢飆高溫，合歡山成避暑首選，不分日夜都擠滿人潮，白天猶如菜市場，入夜就像夜市，人聲鼎沸，除造成塞車、垃圾，夜間還有遊客露營、炊煮等亂象，現場車燈、手電筒亂照，甚至還有人出動探照燈，衍生光害問題。

「合歡山暗空公園的災難。」當地清境永續發展協與居民近年積極推廣守護星空理念，透過星空巴士提供觀星交通接駁、導覽解說服務，進行星空教育，近期卻發現放暑假、疫後出遊、白天高溫，遊客湧入合歡山，脫序亂象多，勸導也沒用。

清境永續發協會理事長李從秀說，像昨天團抵鳶峰，按行程帶導覽解說，以專業望遠鏡觀測銀河，但周邊場地混亂，不僅車亂停，車燈不關、手電筒亂照，甚至用探照燈照明，恐毀當地暗空環境，呼籲遊客要共同愛護合歡山的珍貴星空。

縣府觀光處則表示，針對合歡山暗空公園環境營造，觀星平台、戶外燈具等硬體設備還在設置改善，還未能封閉式管理，待周邊設施完善，未來將規劃像信義雙龍七彩吊橋園區，以乘載量園區概念去控管進出人潮或車流，藉此提高觀星品質。