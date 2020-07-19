影／書法家宣紙被咬坑洞 鹿港公所用藥防白蟻大軍

鹿港文化資產豐富，鹿港鎮公所長期委託廠商針對保存區木構建築進行白蟻防治，降低白蟻大面積侵蝕，但今年初桂花巷藝術村33號黑白書屋工作室出現白蟻蹤跡，廠商用藥投餌，鹿港鎮長許志宏近期到場勘驗了解成效，並預計在保固期到期後，繼續向中央申請經費維護在地老建築。

鹿港古蹟與歷史建築需要妥善維護保存，鹿港鎮公所從2008年起進行「鹿港保存區聚落建物局部修繕」的白蟻防治，消除木構建築內容易產生的白蟻，避免樑柱等結構遭受侵蝕，延長老屋壽命。

先前防治工程保固期到了之後，公所再申請經費從2016年起延續木構建築防蟻防治及檢測作業，完工後又進入為期5年的保固期，今年是保固的第3年。

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港有全台保存最完整的清代閩南式街屋「鹿港老街」，以及豐富的古蹟寺廟，也不乏日式風味的建築，如鎮史館、桂花巷藝術村等，這些建築共同特點，就是木構建築居多，木頭最怕蟲蛀，台灣海島型氣候，高溫、高濕、多雨，木構造材易受蟲蟻及菌類侵害，減短古蹟與歷史建築的壽命，也影響結構安全性。

廠商目前在鹿港老街、桂花巷藝術村等木構建築都有投餌防治白蟻，防治成效不錯，但藝術村33號黑白書屋駐村書法家施承佑今年初卻發現堆放在梁柱旁的宣紙被咬得坑坑洞洞，甚至不斷擴大，趕緊通報廠商到場處理，業者發現新的白蟻軌跡，趕緊放新盒子用藥投餌，幸好及時發現獲得控制。