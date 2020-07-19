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南投1鄉鎮1樂齡達標 全縣都有樂齡學習中心

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣信義鄉樂齡學習中心近期於羅娜社區活動中心揭牌啟用。圖／南投縣政府提供
南投縣信義鄉樂齡學習中心近期於羅娜社區活動中心揭牌啟用。圖／南投縣政府提供

南投縣信義鄉樂齡學習中心近期於羅娜社區活動中心揭牌啟用，將支應當地原鄉部落長輩終身學習，也完成全縣13鄉鎮「一鄉鎮一樂齡」的目標；唯該中心位在2樓，不利長者行動，再斥資百萬元補強增設電梯，預計9月就能完工使用。

縣府指出，全縣65歲以上縣民達8萬人，占全縣人口逾17%，人口老化嚴重，是全國第三高齡化縣市，考量活躍老化、終身學習從12年前就以「一鄉鎮一樂齡」為目標，陸續在各鄉鎮市設置樂齡學習中心，提供中高齡民眾多元學習課程。

「打造原鄉樂齡天堂。」信義鄉羅娜社區近年外聘師資帶領長輩進行樂齡活動，也積極開設「預防及延緩失能照護」、「樂齡創新策略經營」、「學習長照照護帶領技巧」等課程培訓相關師資人才，該鄉樂齡學習中心委由羅娜社區發展協會承辦。

羅娜社區協會理事長伍添福說，在縣府推展下，由羅娜成立縣內第13所、全縣最後1個啟動的樂齡中心，提供原鄉長者學習場域，規畫生活保健、心靈藝術、資訊科技等多元課程，更將服務對象調降到45歲，鼓勵鄉民利用終身學習。

只不過，信義鄉樂齡學習中心設在羅娜社區活動中心2樓，社區反映，人員出入中心必須上下樓梯，年紀較大、行動不便的長輩相當吃力；縣府原民局長史強表示，考量地方長輩需求，已籌措100多萬元增設電梯設備，預計9月就能啟用。

教育處長陸正威則說，信義樂齡學習中心啟用，湊齊全縣樂齡學習拼圖，現在全縣13鄉鎮均已設置，分由埔里暨大、草屯南開科大、水里國小、紅十字會南投縣支會、南投縣樂齡教育文化發展協會，以及國姓、鹿谷、竹山延正、名間田仔、集集八張、中寮和興、仁愛南豐等社區發展協會承辦營運。

南投縣信義鄉樂齡學習中心近期於羅娜社區活動中心揭牌啟用。圖／南投縣政府提供
南投縣信義鄉樂齡學習中心近期於羅娜社區活動中心揭牌啟用。圖／南投縣政府提供

老化 電梯 紅十字會

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