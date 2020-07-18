茉莉花壇韻茶季開幕 陳吉仲及王惠美不忘行銷三倍券

彰化縣花壇鄉農會為擦亮花壇鄉「苿莉花故鄉」的招牌，積極振興沒落的苿莉花產業，除打造茉莉花壇夢想館外，還運用3公頃無毒苿莉花田開發出30多種產品，並積極擴充到28公頃，今天還為「茉莉花壇韻茶季活動」開幕，參加活動的農委會主委陳吉仲及縣長王惠美都各自賣力行銷振興三倍券的加碼措施。

今天在茉莉花壇夢想館舉辦的開幕活動，內容有音樂饗宴、品茗交流、迷你影展、農特產品及米食文化推廣等，尤其是茉莉影展最吸睛，包括陳吉仲、王惠美、花壇鄉長顧勝敏及鄉農會理事長王良峯、總幹事顧碧琪等人都走星光大道進場。

陳吉仲不忘為三倍券及農遊券行銷，他說，這次活動就是希望鄉親能把三倍券跟農遊券用在花壇、用在彰化，希望總額有600多億的三倍券，至少能有120億以上留在農業部門，而農遊券也有500萬份，總價值約12億元，期待所有消費者用三倍券及農遊券購買農產品。

陳吉仲指出，花壇鄉農會把茉莉花壇韻茶季活動設計得很精采，已經超過農業生產，跨越行銷與文化，甚至不放棄任何一次可以行銷的機會，為的就是要讓花壇農民可以獲取更多的收入，農委會絕對力挺這麼好的活動，也希望茉莉花壇韻茶季能持續下去。

王惠美說，花壇鄉農會及顧總幹事的帶領下，現在茉莉花的行情上漲，並結合文創、變成品牌，創造更大的產值，花壇鄉農會推出的茉莉花茶系列商品質感很好，希望未來能打進國際。