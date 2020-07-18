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合歡山北峰下冰雹又出現彩虹 登山客直呼難得

中央社 / 南投18日電

一群來自台北市的登山客日前攀登合歡山北峰要下山時，剛好遇到下冰雹又出現彩虹的奇景，登山客直呼很特別，也說冰雹很大顆，被砸到有點痛，但是很難得。

山友攀登合歡山北峰時，要下山時拍下影片，影片中可以看到天空降下有如鹽一般的冰雹，也有山友指著遠方說出現彩虹，眾人趕緊穿上雨衣，手牽手小心翼翼的走下山。

吳姓男子接受媒體聯訪時說，他和多名友人日前相約攀登合歡山北峰，登頂後準備下山時，天空突然降下冰雹，大家都看得很驚訝，有人大喊「下冰雹了」，也有人說冰雹下的很大，要趕快下山避免發生危險，吳姓男子也是第一次爬山時遇到下冰雹，以往以為太陽出來，才會有彩虹出現，沒想到能同時看到冰雹和彩虹同時出現。

郭姓女子則說，從來沒想到冰雹和彩虹會同時出現，覺得景觀難得一見，而且當她們在山上的時候，第一時間只覺得冰雹打到身上很痛，皮膚就好像被針刺到一樣，但她覺得能看到冰雹和彩虹一起出現很難得。

冰雹 合歡山 山友

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